Bittere Niederlage gegen den amtierenden Meister

Unsere Zweite bekam es mit keinem Geringeren als dem amtierenden Meister der Kreisliga B, dem FC Engstingen II, zu tun. In der Anfangsphase drückten die Gäste, doch Schlussmann und Abwehr hielten mit starkem Einsatz dagegen. Nach der Pause trat unsere Elf mutiger auf. Jonny Valencia sorgte für viel Gefahr, ehe der Schiedsrichter nach einem, aus unserer Sicht, sauberen Tackling von Tim Claß auf den Punkt zeigte. Engstingen verwandelte zur Führung. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Tim Reichle luchste, weit in der gegnerischen Hälfte, dem Verteidiger den Ball ab und vollendete eiskalt zum 1:1. In einer hitzigen Schlussphase hatte Engstingen das Entscheidungsglück auf seiner Seite, das 1:2 fiel, obwohl der Ball zuvor im Aus war, und das 1:3 entstand aus einem schnell ausgeführten Freistoß. Endstand: 1:3.