Bittere Niederlage: Fürstenried verliert den Anschluss

Knappe Niederlage - dadurch verliert man den Anschluss an die Relegationsplatz – Foto: Julian Holzner

Im richtungsweisenden Duell um den Anschluss an München West erwischte der FC Fürstenried den besseren Start. Von Beginn an trat die Mannschaft energisch auf, übernahm die Kontrolle über das Spielgeschehen und ließ Ball sowie Gegner laufen. Nach einer sehenswerten Kombination war es Anes Ajdari, der die Überlegenheit in die verdiente 1:0-Führung ummünzte.

Bereits in dieser Phase war zu erkennen, dass beide Teams die Bedeutung der Partie verstanden hatten. Viele intensive Zweikämpfe und ein hohes Tempo prägten das Spiel.

Fürstenried hatte im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zwei hochkarätige Möglichkeiten, um auf 2:0 zu erhöhen, ließ diese jedoch ungenutzt. Der TSV 1860 München kam offensiv kaum zur Geltung und konnte zunächst keine nennenswerte Gefahr ausstrahlen.

Doch ein individueller Fehler brachte die Gäste zurück ins Spiel: Aus dem Nichts fiel der Ausgleich zum 1:1. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die vor allem durch intensive Mittelfeldduelle geprägt war.

Standards erneut als Knackpunkt

Wie bereits in mehreren Spielen dieser Saison wurde Fürstenried eine Standardsituation zum Verhängnis. Nach einem Eckball erzielte 1860 die 2:1-Führung. Die wiederkehrende Anfälligkeit bei ruhenden Bällen kostete die Mannschaft erneut wichtige Punkte.

Zusätzlich wurde der Spielfluss immer wieder durch taktische Fouls der Gäste unterbrochen, die vom Schiedsrichter kaum geahndet wurden. Mehrere Situationen hätten durchaus Verwarnungen nach sich ziehen können, wodurch sich der Spielverlauf möglicherweise anders entwickelt hätte.

Moral gezeigt, aber nicht belohnt

Auch nach der Pause blieb Fürstenried engagiert und versuchte, das Spiel zu drehen. Doch erneut führte eine Standardsituation zum nächsten Rückschlag: Ein unnötiger Freistoß von der Seite rutschte unglücklich durch und bedeutete das 3:1 für 1860.

Dennoch zeigte Fürstenried Moral. Angeführt vom starken Ümit Arik gelang der Anschlusstreffer zum 3:2, und die Mannschaft kam dem Ausgleich mehrfach nahe. Trotz aller Bemühungen wollte der verdiente Punktgewinn jedoch nicht mehr gelingen.

Fazit: Gute Leistung, fehlende Konsequenz

Am Ende stand eine unglückliche Niederlage, bei der erneut Standardsituationen spielentscheidend waren. Trotz einer kämpferisch überzeugenden Leistung und spielerischer Überlegenheit in vielen Phasen fehlte in entscheidenden Momenten die letzte Konsequenz.

Mit dieser Niederlage verliert Fürstenried den Anschluss an München West, hat jedoch nach einer zweiwöchigen Pause die Chance, sich neu zu fokussieren und in den verbleibenden sieben Spielen nochmals anzugreifen.

Stimmen zum Spiel – Tufan Lacin

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und verdient in Führung gegangen. Insgesamt war das eine sehr erwachsene Leistung. Leider bricht uns diese Saison immer wieder unser Verhalten bei Standards – dadurch haben wir viele Punkte liegen lassen.“

„Spielerisch sind wir oft überlegen, aber in den entscheidenden Momenten fehlt uns aktuell das nötige Glück. Trotzdem: Wir sind eine neue Mannschaft und die Art und Weise, wie wir auftreten und Fußball spielen, ist wirklich überragend.“

„Die Jungs geben nie auf, lassen die Köpfe nicht hängen und arbeiten hart weiter. Das ist nicht selbstverständlich.“

„Zum Schiedsrichter: Ich bin keiner, der grundsätzlich Kritik äußert, aber heute wurden viele taktische Fouls nicht geahndet. Das hat den Spielfluss massiv beeinflusst. Wenn Regeln nicht konsequent angewendet werden, muss man das hinterfragen.