Bittere Niederlage für unsere E Junioren

In der ersten Halbzeit waren unsere Juns die bessere Mannschaft und hatten drei hundertprozentige Torchancen, die sie leider allesamt nicht nutzen konnten. Trotz guter Ansätze fehlte es in den entscheidenden Momenten die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Dennoch konnten zwei Tore erzielt werden durch Jason und Amon sodass es mit einer 2:0 Führung in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel zunehmend. Besonders Amon musste viele harte Zweikämpfe einstecken, von denen mehrere klare Foulspiele nicht geahndet wurden. Ab der 35. Minute verloren wir dann komplett den Faden. Trotz Eingriffe von der Seitenlinie gelang es der Mannschaft nicht mehr, die Vorgaben des Trainers umzusetzen. Am Ende stand eine bittere 3:2-Niederlage, die angesichts des Spielverlaufs nur schwer zu begreifen ist.

Positiv hervorzuheben ist Leon, der einen Elfmeter parieren konnte – auch wenn dieser Strafstoß sehr fragwürdig war. Kurz darauf blieb ein klares Foul an Amon ungeahndet, was schließlich sogar zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung führte.