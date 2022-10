Bittere Niederlage für Tusa-Frauen Die Fußballerinnen verpassen den Sprung an die Spitze der Niederrheinliga.

Es hätte so ein schöner Sonntag für die Fußballerinnen der DJK Tusa 06 werden können. Bei herrlichem Herbstwetter hatte die in Bestbesetzung angetretene Mannschaft von Stefan Wiedon sogar die Tabellenspitze der Niederrheinliga im Visier.

Doch anstatt nach Abpfiff des Heimspiels gegen die SSVg Velbert vom Platz an der Sonne aus mit selbiger um die Wette zu strahlen, schlichen die Spielerinnen um Mannschaftskapitänin Luisa Blank wie die begossenen Pudel vom Platz.

Die 2:3-Heimschlappe gegen das bis dato noch sieglose Kellerkind hatte Spuren hinterlassen. „Diese Niederlage schmerzt sehr, weil sie absolut unnötig, aber dennoch verdient war“, sagte Stefan Wiedon nach Spielschluss. Dabei deutete zur Pause noch vieles auf den einkalkulierten Heimerfolg der Fleherinnen hin. Tusa lag dank des Tores von Ricarda Leonie Brinkmann (25. Minute) mit 1:0 in Front und kontrollierte das Geschehen.

Einbruch nicht zu erklären

Umso unverständlicher war der Einbruch, den die Gastgeberinnen nach dem Seitenwechsel erlebten. Rund 30 Minuten lang stimmte es vorne und hinten nicht mehr bei Tusa. Die Velberterin Anne Haferkamp nutzte das Chaos in der gegnerischen Hintermannschaft und erzielte einen lupenreinen Hattrick (52., 66., 76.) zur 3:1-Führung ihres Teams und setzte sich mit diesen drei Treffern zugleich auch an die Spitze der Torjägerliste der Niederrheinliga.

Was für Tusa am Sonntag möglich gewesen wäre, wenn die Mannschaft über 90 Minuten ihre Leistung gebracht hätte, deutete sich in den letzten sechs Minuten an. „Da hatten wir mehr Spielanteile und Chancen als in den 39 Minuten der zweiten Hälfte zuvor“, sagte Wiedon. Zu mehr als dem Anschlusstreffer durch Mandy Zimmermann (88.) reichte es für Tusa aber nicht mehr.