Bittere Niederlage für TSG Hofherrnweiler: Reutlingen bestraft Fehler

– Foto: Thomas Nast

Wer den Endstand der Verbandsligapartie zwischen der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und Tabellenführer Young Boys Reutlingen am Samstag gesehen hat, könnte denken, dass die Faberelf vom Favoriten erwartungsgemäß dominiert wurde. Tatsächlich zeigte sich die Mannschaft des gebürtigen Königsbronners Volker Grimminger aber einfach unfassbar effektiv und stellte unter Beweis, wieso sie die Verbandsliga dermaßen dominiert. Das Team, das nun in sechs der letzten sieben Spiele vier Treffer oder mehr erzielte, lieferte eine Blaupause in Sachen Chancenverwertung ab. Über weite Strecken zeigte sich die TSG offensiv engagiert, was gegen den vermeintlichen Meister aber letztlich zu wenig war.

Mit einem abwechslungsreichen Beginn wurden die rund 250 Gäste im FRITZ Sportpark nicht enttäuscht. Während die Gäste im Angriff durch den in letzter Sekunde geblockten Diescher die erste gute Möglichkeit hatten, fühlte im Gegenzug auch die Mannschaft aus der Weststadt erstmals vor. Doch zwingend wurde es erst durch den Spitzenreiter. Nach einem Steckpass war links Ante Galic frei vor Joshua Barth, der den ersten Abschluss noch stark parierte, beim Nachschuss aber machtlos war.

Davon ließ sich die TSG aber nicht beirren und war vorne weiterhin kreativ. Eine kurz ausgeführte Eckballvariante über Zahner und Köhnleins Hacke landete im Rückraum bei Maximilian Klenk. Der Sommerneuzugang visierte den linken Knick an, während Martin Welsch im Gästetor nur staunen konnte. Auf der Torlinie klärte allerdings noch ein Defensivmann per Kopf und verhinderte das Traumtor.

Nach 23 Minuten zeigte Reutlingen erneut, wieso das Team vermutlich aufsteigen dürfte. Linksverteidiger Ziemer schlug in der Weilermer Abwehr ein Luftloch und der Ball landete überraschend bei Thomas Diescher, der direkt schaltete und nach guter Annahme humorlos aus 14 Metern flach ins Eck vollstreckte. Von diesem Rückschlag musste sich die Sauerbachelf in den folgenden Minuten erst einmal erholen und versuchte, etwas Ruhe in die Partie zu bringen. Erst vor der Pause kam wieder etwas Schwung ins Spiel, als die Hausherren über Ecken und Freistöße zu Annäherungen kamen.

Darius Tabatabai köpfte eine Freistoßflanke knapp rechts vorbei, Köhnlein zielte aus der zweiten Reihe hingegen zu weit nach links. Und so kam es, wie es bereits zuvor zweimal gekommen war: Reutlingen erhöhte mal wieder. Eine scharfe Hereingabe von links wollte Innenverteidiger Marc Wagemann vor seinem Gegenspieler klären. Der Ball landete allerdings im eigenen Tor.

Nach diesem Schlag in die Magengrube wechselte Trainer Patrick Faber dreimal. Für Wagemann, Ziemer und Klenk kamen Damjan Bucan, Yusuf Baran und Enhar Jonus. Auf dem Feld passierte in der Folge wenig. Reutlingen konnte sich auf dem souveränen Vorsprung ausruhen und die TSG wollte nicht in den nächsten Gegentreffer laufen. Nach Julian Köhnleins scharfer Flanke von rechts verfehlte Kilian Kuntz die Kugel in der Mitter um Haaresbreite nach etwa einer Stunde. Diese Chance brachte der TSG neue Motivation und fünf Minuten später stand es dann tatsächlich 1:3. Nach Nicola Zahners Eckball verlängerte Köhnlein per Kopf und in der Mitte konnte Hakan Aktepe nicht mehr ausweichen – das nächste Eigentor.

Wer jetzt an eine Schlussoffensive der Heimmannschaft dachte, wurde bitter enttäuscht. Denn keine vier Minuten später war der alte Abstand wiederhergestellt. Geradlinig kombinierte sich das Team von Übungsleiter Volker Grimminger über rechts durch. Die punktgenaue Flanke verwertete Adil Iggoute ohne Probleme. In der Schlussphase passierte wenig und so blieb es in einer unterhaltsamen Partie beim 1:4. In einer wahrlich nicht schlechten, aber zu fehlerhaften Partie der TSG bleibt am Ende nur der Blick auf den Karsamstag, wenn es auswärts gegen Weilimdorf geht. An der Tabellenspitze haben die Young Boys Reutlingen nun sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Holzhausen.