Bittere Niederlage für SC Meso- Nassau

Die Zuschauer sahen bei guten äußeren Bedingungen ein temporeiches und intensives A Liga Spiel. Auch der Unparteiische aus Offenbach leitete souverän und hatte die umkämpfte aber sehr faire Partie im Griff. Wenn auch aus Sicht der Einheimischen Mitte der zweiten Hälfte nach einem Foul an Berghäuser der Elfmeterpfiff ausblieb. Die besten Chancen in der ersten Hälfte für die Mannschaft von Spielertrainer Bozan hatten Timo Azar (9min.) und Maxi Haddo in der 27minute . Doch der gute Gästekeeper Heinisch parierte stark. SW angetrieben von Vincent Luyckx einem der besten ,spielte einen guten Ball von hinten heraus , kam aber nicht gefährlich in die Box und die Abschlüsse waren meist ungefährlich. So ging es mit 0:0 in die Kabinen. Nach knapp über einer Stunde brachte Daniel Keber die Schwarz Weißen mit einem unhaltbaren Distanzschuß in Führung. Der SC Meso-Nassau kam gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste spielerisch kaum noch zum Zug. Alex Karapetian nahm noch ein Zuspiel sauber an und sein Kunstschuss parierte Heinisch im Tor ganz stark. Die Einheimischen öffneten nun ihre Abwehr und nach Zuspiel von Luycks vollstreckte der eingewechselte Kowalsky zum 0:2 in der 79min. Kapitän Abod Barsom lies nur 2min. später mit seinem Anschlusstreffer noch einmal Hoffnung aufkeimen im Lager der Gastgeber. Doch SW verteidigte alles weg und hatte durch Konter noch 3 hundertprozentige die man aber fahrlässig vergab. So mussten die Gäste noch die minütige Nachspielzeit um den verdienten Sieg zittern.