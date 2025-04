Bittere Niederlage für Geratskirchen

Vergangenen Sonntag war der DJK SV Geratskirchen beim FC Alburg zu Gast. Die aufgrund der Tabellensituation enorm wichtige Partie verloren die Geratalerinnen etwas unglücklich mit 0:2.

Zu Beginn des Spiels machen die Gäste einen engagierten Eindruck und können sich des Öfteren in die gefährliche Zone spielen. Nach einer guten Viertelstunde gelingt es Kamila Reichert über Außen durchzubrechen und kann von ihrer Gegenspielerin nur noch durch Trikotziehen im Sechzehner gestoppt werden. Der Pfiff für einen Elfmeter bleibt allerdings aus. Geratskirchen läuft weiterhin vorne an und hat nach einer guten Einzelaktion von Theresa Frank auch die Chance zur Führung. Ihr Schuss geht allerdings an den Pfosten. Mit zunehmender Spieldauer wirken die Geratalerinnen etwas unsicher und Alburg kann immer mehr Raum gewinnen. Die Führung der Heimmannschaft fällt nichtsdestotrotz aus dem nichts. Lena Hasenclever kommt aus gut 20 Metern zum Abschluss. Ihr Schuss wird abgefälscht, wodurch Torhüterin Julia Reiterer keine Chance mehr auf den Ball hat (36.). Mit der 1:0 Heimführung geht es auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang kämpft sich Geratskirchen in die Partie zurück und kann sich mehrere Chancen erspielen. Zum Torerfolg führen ihre Bemühungen jedoch nicht. Auch Alburg kann sich des Öfteren eine Möglichkeit erspielen. Wirklich gefährlich werden ihre Versuche jedoch nicht. Das 2:0 fällt dann denkbar unglücklich. Nach einer Ecke kann Reiterer den Ball nur mit der Faust abwehren und das Spielgerät auch im Nachfassen nicht richtig festhalten, da sie von einer Gegenspielerin gestört wird. Marlene Altmann kann dann schließlich die Kugel im Tor unterbringen (72.). Geratskirchen reagiert auf den zweiten Gegentreffer mit einer taktischen Umstellung, die auch zu einigen Chancen führt. Ihre Bemühungen können jedoch in nichts zählbares umgemünzt werden. Auf der anderen Seite haben die Gäste Glück, als ein guter Versuch der Hausherrinen gerade so noch geklärt werden kann. Geratskirchen versucht weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen, was ihnen jedoch nicht gelingt.

So müssen sich die Geratalerinnen mit einem sehr unglücklichen 0:2 geschlagen geben.

Trainer Max Lopes zeigt sich bedient: „Ausgeglichenes Spiel von beiden Seiten. In der ersten Halbzeit wurde uns ein Elfmeter verwehrt, daraufhin folgte das 1:0 für Alburg durch einen abgefälschten Schuss. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften Torchancen. Alburg macht durch einen Torwartfehler das 2:0. Wir sind dann noch bis in den Sechzehner gekommen, konnten uns aber nicht belohnen. Am Ende wäre ein Unentschieden gerecht gewesen und das Spiel wurde leider durch zwei richtige Kacktore verloren. So ist Fußball und jetzt zählt es in der nächsten Woche gut zu trainieren und die drei Punkte gegen Ergolding zu holen.“