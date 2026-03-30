Bittere Niederlage für Fortuna

Nach einer starken ersten Halbzeit ging die Fortuna verdient in der 40. Minute durch Sparwasser mit 1:0 in Führung. Bis dahin zeigte das Team eine konzentrierte und kämpferisch überzeugende Leistung.

Doch Fortuna bewies Moral: Neumann verwandelte einen Foulelfmeter nach einem Foul an Ponikarov sicher zum 2:2-Ausgleich.

Direkt nach dem Seitenwechsel dann der Dämpfer: In der 54. Minute fiel der Ausgleich zum 1:1. Kurz darauf drehte Hessen die Partie durch einen Elfmeter zum 2:1, nachdem zwei Spieler im Strafraum unglücklich zusammengeprallt waren.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch – mit dem unglücklicheren Ende für uns. Hessen erzielte das 3:2, ehe Neumi nach einem weiteren Foul im Strafraum die große Chance auf das 3:3 hatte. In dieser Szene hätte der gegnerische Keeper durchaus die Rote Karte sehen können.

In der Schlussphase machte Fortuna auf, um den Ausgleich zu erzwingen – dadurch entstanden Räume, die Hessen konsequent nutzte und noch auf 4:2 und 5:2 erhöhte.

Am Ende steht eine Niederlage, die sich deutlich höher liest, als es der Spielverlauf widerspiegelt. Ein Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient hatte.