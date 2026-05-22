Bittere Niederlage für FC Kaunitz

Leon Schmidt erzielt in Ostinghausen den Ehrentreffer für den FC Kaunitz. – Foto: Jens Dünhölter

Verl-Kaunitz. Ohne zehn fehlende Spielern hat Fußball-Westfalenligist FC Kaunitz am Donnerstagabend mit 1:5 bei den SF Ostinghausen verloren. Für FCK-Trainer Levent Cayiroglu ist die Erklärung für die Schlappe im letzten Auswärtsspiel der laufenden Saison schnell gefunden.

„Es war eindeutig ein Spannungsabfall“, erklärte Cayiroglu die Gegentorflut in der ersten Halbzeit. Die ersten drei Tore der Ostinghausener resultierten allesamt aus individuellen Fehlern im Aufbauspiel der Kaunitzer. Marcel Meuter (10.), Luis Scheiermann (17.) und Lars Schröder (26.) nutzten diese Patzer eiskalt aus und brachten die Gastgeber mit 3:0 in Führung. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, resümierte Cayiroglu.

Ein gut herausgespielter Treffer von Schröder zum 4:0 (44.) entschied die Partie dann frühzeitig. Die Leistung in der zweiten Hälfte rechnete der FCK-Trainer seiner Mannschaft allerdings hoch an. Hier konnte der Tabellenzehnte zwischenzeitlich auf 4:1 durch Leon Schmidt (56.) verkürzen. Durch einen Handelfmeter, der für Cayiroglu ein „absoluter Witz“ war, erhöhten die Gastgeber durch Schröder noch auf 5:1 (75.).

FCK: Schnathmann (46. Berenspöhler) – Dingerdissen, Maasjost, Bürmann, Romano (65. Schwiening) – Schmidt (75. Bikliqi), Hartkämper – Pieper, Sczepurek, Hanna – Brink (68. Kristkowitz).

Tore: 1:0 Meuter (10.), 2:0 Scheiermann (17.), 3:0 Schröder (26.), 4:0 Schröder (44.), 4:1 Schmidt (56.), 5:1 Schröder (75.).