Bittere Niederlage für Dietikon - Tuggen mit Torfestival gegen Höngg

Auswärts drei Tore geschossen, trotzdem 3:4 verloren: Dietikon musste in Mendrisio eine bittere Niederlage einstecken. – Foto: Facebook / FC Dietikon

Am 27. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 verliert Wettswil-Bonstetten erneut Boden im Kampf um die Aufstiegsplätze. Tuggen gibt sich derweil gegen Höngg keine Blösse, während Leader YF Juventus überraschenderweise strauchelt. Nicht aus dem Tief finden Freienbach und Dietikon.

Gesagt: "Das ist bitter" Der FC Dietikon reiste am Samstag 230 Kilometer ins Tessin, kehrte nach einem torreichen Spiel in Mendrisio jedoch ohne Punkte zurück. Die Limmattaler verloren nach 90 intensiven Minuten mit 3:4.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie turbulent. Leonardo Beuggert erzielte in der 52. Minute das zwischenzeitliche 3:3. Doch Mendrisio traf erneut per Kopf und ging mit 4:3 in Führung. Dietikon hatte Pech, als Simic in der 73. Minute mit einem Freistoss nur die Latte traf. Damit blieb es bei der bitteren Niederlage. In den letzten fünf Spielen hat Dietikon lediglich zwei Unentschieden geholt und drei Niederlagen kassiert, wodurch das Team auf Rang sieben zurückgefallen ist.

Bereits in der 8. Minute gingen die Gastgeber nach einem schnellen Angriff durch Samuel Lago mit 1:0 in Führung. Dietikon reagierte nach einer Viertelstunde: Freddy M’Biye verwandelte einen Penalty zum 1:1, nachdem Verteidiger Damjan Simic nach einem Eckball im Strafraum gefoult worden war. Nur wenige Minuten später brachte Marc Triet die Gäste mit einem kraftvollen Schuss sogar 2:1 in Führung. Dieses Resultat hielt jedoch nicht bis zur Pause. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Mendrisio nach einem Freistoss und einer Kopfballstaffette zum 2:2 aus.

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FCD-Trainer Daniel Tarone haderte nach Spielende mit dem Resultat: "Da schiessen wir auswärts drei Treffer und nehmen trotzdem nicht einmal einen Punkt mit. Das ist bitter", äusserte er sich in der "Limmattaler Zeitung".

Getroffen: Tuggen zeigt sich gegen Höngg in Torlaune

Der FC Tuggen bleibt am Zweitplatzierten AC Taverne dran und gewinnt seine Partie gegen den abstiegsbedrohten SV Höngg mit 6:2.

Nachdem Höngg durch einen frühen Strafstoss in Führung gegangen war, reagierte Tuggen noch in der ersten halben Stunde mit einem Doppelschlag von Rodrigues innert weniger Minuten. In der zweiten Halbzeit bauten die Märchler ihre Führung konsequent aus, wobei der eingewechselte Altin Ramabaja mit zwei Treffern besonders herausragte.

Geteilt: Wettswil lässt wieder Punkte liegen

Eine Woche nach der 0:5-Klatsche gegen Winterthur musste Wettswil-Bonstetten im Rennen um die Aufstiegsplätze erneut Federn lassen. Die Ämtler trennten sich zu Hause gegen Kosova nur 2:2 remis.

Bei sommerlichen Temperaturen startete der FCWB stark in die Partie und kontrollierte das Spiel in der Anfangsphase. Besonders Figueiredo und Di Battista sorgten mit ihrem Tempo für Gefahr, während Hager den gegnerischen Torhüter mit einem Distanzschuss prüfte. Trotz guter Möglichkeiten blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Kurz nach Wiederbeginn gingen die Gäste in Führung. Nach einem Ballverlust der Ämtler konterte Kosova schnell über die linke Seite, wobei ein abgefälschter Abschluss unhaltbar im Tor landete. Der FCWB reagierte entschlossen und stellte nach einer Stunde taktisch auf eine Dreierabwehr um. Diese Anpassung zeigte Wirkung: Nach einem Freistoss von Loosli köpfte Brüniger den verdienten Ausgleich zum 1:1.

Die Freude hielt jedoch nur kurz, denn Rodriguez brachte Kosova wenig später mit einem sehenswerten Distanzschuss erneut in Front. Doch auch diesmal antworteten die Gastgeber schnell: Brunner erzielte den Ausgleich zum 2:2, wobei Kosovas Torhüter nicht gut aussah.

In der Schlussphase drängte nur noch der FCWB auf den Sieg. Waser, Schneebeli, Vukasinovic und Rückkehrer Öner vergaben jedoch beste Chancen, weshalb es bei der enttäuschenden Punkteteilung blieb.

Verloren: Vierte Niederlage in Folge für Freienbach

Die Negativserie des FC Freienbach findet auch mit dem Spiel gegen Winterthurs U21 kein Ende. Die Höfner unterliegen der Nachwuchsmannschaft mit 0:2, obwohl die Leistung zeitweise stimmte.

Die Partie begann bei idealen Bedingungen, doch schon früh gerieten die Höfner ins Hintertreffen. Nach einem Missverständnis in der Freienbacher Innenverteidigung konnte Holder nach knapp sechs Minuten alleine auf Torhüter Leon Merkas zulaufen und problemlos zur Führung für die Gäste einschieben.

Der frühe Rückstand verunsicherte die Mannschaft von Trainer Stefan Flühmann spürbar. Im Offensivspiel fehlte nach zuletzt drei Niederlagen das Selbstvertrauen. Zwar versuchten Luca Straub und Dario Marcon mit Distanzschüssen für Gefahr zu sorgen, Winterthurs Keeper Noan Hirt wurde jedoch kaum ernsthaft geprüft. Die Gäste wiederum blieben vor allem über schnelle Gegenstösse gefährlich.

Nach der Pause zeigte sich Freienbach deutlich verbessert und setzte sich phasenweise in der gegnerischen Hälfte fest. Chancen durch Joshua Gasane und Captain Silvan Gönitzer blieben jedoch ungenutzt. In der 67. Minute entschied Winterthur die Partie endgültig: Nach einem schnellen Konter traf Alisan Morina souverän zum 2:0. Dem Treffer war möglicherweise ein Foul vorausgegangen, worüber sich Trainer Flühmann so aufregte, dass er vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen wurde. Danach fehlte Freienbach die Energie für eine Aufholjagd.

Gepatzt: Erste Niederlage für YF in der Rückrunde

Das bereits als Sieger der Gruppe feststehende YF Juventus musste sich das erste Mal seit der Winterpause einem Gegner geschlagen geben. Zu Hause gegen Eschen/Mauren zog man mit 1:2 den Kürzeren.

Unglücklich: "Spielvi" verliert trotz zweifacher Führung

Die SV Schaffhausen zeigte zu Hause gegen den FC Baden eine engagierte Leistung, musste sich am Ende jedoch trotz zweimaliger Führung mit 2:3 geschlagen geben.

Bereits in der Anfangsphase profitierte Schaffhausen von einem Fehler in der Badener Defensive: Tim Hostettler setzte sich durch und brachte sein Team früh in Führung. In der Folge trat die "Spielvi" mutig auf und hatte zunächst leichte Vorteile, ehe Baden durch einen sehenswerten Distanzschuss von Diego Rhein zum Ausgleich kam.

Auch nach der Pause bewies Schaffhausen Moral und nutzte einen Fehler des gegnerischen Torhüters konsequent aus. Ardhurim Rrustemi eroberte den Ball und traf mit einem Abschluss aus rund 35 Metern zur erneuten Führung, wobei Elis Isufi den Ball noch leicht ablenkte. Doch Baden reagierte schnell und erzielte wenig später erneut den Ausgleich.

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In der Schlussphase machte sich die grössere individuelle Qualität der Gäste aus dem Kanton Aargau bemerkbar. Nach mehreren Wechseln kam Baden besser ins Spiel und erzielte durch Nenad Zivkovic den entscheidenden Treffer zum 3:2. Trotz hektischer Schlussminuten kämpfte Schaffhausen bis zuletzt, konnte sich für den engagierten Auftritt aber nicht mit Punkten belohnen.

**Update folgt**