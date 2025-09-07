Bittere Niederlage für die SG Silbersee

Bittere Niederlage für die SG, die bereits nach zwei Minuten kalt erwischt wurde, als Josef Wifling die Gäste nach einem Abpraller aus kurzer Distanz in Führung brachte. Minuten später scheiterte Stefan Müller auf der Gegenseite an Torwart Liebl. Im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte entwickelte sich ein flottes Spiel, in dem die SG dem Tabellenführer ebenbürtig war, aber gute Chancen durch Hannes Wallner und Julian Ringelstetter vergab. Nach dem Wechsel drückte der SV, vergab aber ebenfalls ein, zwei gute Möglichkeiten. Einen platzierten Kopfball von SG-Kapitän Simon Gerhardinger parierte TW Liebl, auf der Gegenseite entschärfte Silbersee-Torhüter Andi Graf einen harten Schuss von Simon Straller. In der Folgezeit entwickelte sich ein Kampfspiel mit vielen Zweikämpfen, ohne aber überhart zu werden. Bei einem Zweikampf im Silbersee-Strafraum entstand eine elfmeterreife Situation, doch die Pfeife blieb stumm. In der 82. Minute dann der ersehnte und verdiente Ausgleich duch Nachwuchsstürmer Julian Ringelstetter im Anschluss an einen Eckball. Eine Möglichkeit für die Gäste vergab Wifling, als er freistehend drüberzielte. In der 85. Minute erhielt der eingewechselte Juniorenspieler Leon Schlemmer wegen angeblichem Foulspiel eine Zeitstrafe. Wieder einmal in Unterzahl mussten die kämpferisch starken Platzherren in der 94. Minute das 1:2 hinnehmen, als Wifling einen zweifelhaften Freistoß von der Strafraumgrenze unter die Latte jagte. Eine unverdiente Niederlage für die SG, die dem Tabellenführer jederzeit Paroli bot.