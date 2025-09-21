Bittere Niederlage für den VfR Warbeyen

Der FC Bayern am Klever Bresserberg – so etwas hatte es noch nie gegeben. Und so sorgten 650 Zuschauer am Sonntag für eine Rekordkulisse, auch wenn es sich „nur“ um die zweite Frauen-Mannschaft handelte, die sich in der Zweiten Bundesliga beim Aufsteiger VfR Warbeyen die Ehre gab.

Und es hätte für den Gastgeber ein perfekter Tag werden können. Der VfR Warbeyen erwischte einen Blitzstart. Nach sechs Minuten ließ Isa Warps die Münchener Verteidigerin Jana Kappes aussteigen und legte den Ball überlegt zurück auf Senna El Messaoudi. Die Angreiferin ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte mit einem präzisen Flachschuss ins lange Eck das umjubelte 1:0.

Fortan dürfte das Team von Trainer Sandro Scuderi lange davon träumen, als Bayern-Besieger vom Duvenpoll in die lokale Fußball-Historie einzugehen. Der Führungstreffer spielte dem Aufsteiger in die Karten. Aus einer kompakten Defensive heraus gelegentliche Nadelstiche setzen – diese Taktik stellte die Bayern-Reserve vor erhebliche Probleme.

Die nächste Großchance des Spiels ging erneut auf das Konto des VfR Warbeyen. Akane Miyoshi eroberte in der gegnerischen Hälfte den Ball und kam nach einem Doppelpass zum Schuss – dieser verfehlte ganz knapp das Ziel.

Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff sorgte auf der anderen Seite erstmals Elira Terakaj für Aufsehen. Die Bayern-Torjägerin und frühere Juniorinnen-Nationalspielerin setzte einen Schuss an die Latte. So ging’s mit einer verdienten Warbeyener 1:0-Führung in die Kabine. Der Rest des Spiels ist relativ schnell erzählt. Bis zur 78. Minute durfte der VfR Warbeyen vom ersten Sieg in der Zweiten Bundesliga träumen. Das Offensivspiel der Gäste wirkte harmlos, auf der Gegenseite spielte der VfR seine Konter nicht sauber genug zu Ende. So sprach überhaupt nichts dafür, dass die Heimmannschaft in der Schlussphase noch eine ganz bittere Niederlage kassieren sollte, die noch lange für Gesprächsstoff sorgen wird.

Bayern dreht die Partie

Schiedsrichterin Celina Böhm entschied in jener 78. Minute auf Elfmeter, nachdem VfR-Verteidigerin Isa Hoevers ihre Kontrahentin Clara Choisy an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht hatte. Elira Terakaj verwandelte ganz sicher zum 1:1. Zu allem Überfluss eilte Böhm zur Seitenlinie und zeigte Sandro Scuderi die Gelbe Karte, weil der VfR-Coach einen Ball auf den Boden geworfen hatte. „Das habe ich aber nur gemacht, weil ich mich kurz über das schlechte Abwehrverhalten meiner Mannschaft in dieser Szene geärgert hatte“, klärte er nach der Partie auf.

Fortan hatte die Unparteiische das Publikum gegen sich. Und es sollte noch schlimmer kommen. Böhm hatte drei Minuten Nachspielzeit angezeigt. In der letzten Minute der Extrazeit wurde eine Warbeyener Spielerin zu Fall gebracht. „Sie hatte praktisch einen gegnerischen Fuß im Gesicht. Dennoch entscheidet die Schiedsrichterin gegen uns. Darüber rege ich mich etwas zu lautstark auf und sehe Gelb-Rot“, so Scuderi.

Gerade auf der Tribüne angelangt, musste er auch noch das bittere Ende mitansehen. Böhm ließ noch eine Minute länger spielen als ursprünglich vereinbart. VfR-Verteidigerin Rahel Lang prallte im Strafraum mit einer Kontrahentinzusammen. Zum Entsetzen der Zuschauer gab’s erneut Elfmeter. Wieder verwandelte Elira Terakaj. 2:1 für die Bayern-Reserve – so bitter kann manchmal Fußball sein.

„Wahrscheinlich hätten wir uns sogar etwas über ein 1:1 geärgert, weil wir lange so nah dran an einem Sieg waren. Was anschließend passiert ist, sorgt natürlich für eine Riesenenttäuschung. Dennoch darf die Mannschaft stolz auf ihre Leistung sein“, sagte Scuderi nach dem Abpfiff.

VfR Warbeyen: Egbers – Gouriye, Kroon (70. Oerding), Mollink, Lang, Laufer (70. Barbara), Masseling (70. Hoevers), Verkuijl, Warps (56. Manoukian), El Messaoudi (83. Bauer), Miyoshi.