Bittere Niederlage für den TSV Meerbusch Oberliga Niederrhein: 2:3 bei Schwarz-Weiß Essen. Sieg für den FC Büderich in der Landesliga.

Der TSV Meerbusch hat seinen Abwärtstrend in der Oberliga Niederrhein mit einem 2:3 (1:1) beim ETB SW Essen fortgesetzt. „Es ist eine bittere Niederlage, weil wir aufgrund der Leistung mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten. Essen war einfach cleverer und effektiver als wir“, sagte Trainer Kevin Kreuzberg. Sein Team erwischte einen Top-Start. Nach nur sieben Minuten köpfte Patrick Ellguth eine Ecke von Dennis Dowidat am ersten Pfosten ein. Defensiv ließen die Blau-Gelben ihren spielstarken Gegner lange Zeit nicht zur Entfaltung kommen. Dennoch mussten sie vor der Pause den Ausgleich hinnehmen.

Rather SV Rather SV

Dowidat bekam im Strafraum den Ball an den Arm. Den fälligen Elfmeter verwandelte Noel Futkeu zum 1:1 (39.). Nach dem Wechsel entwickelte sich ein wildes Spiel, in dem der TSV seine Angriffe nur selten sauber ausspielte. Auf der Gegenseite legte Futkeu im Strafraum für Marcello Romano auf, der zum 2:1 (66.) für Essen traf. Die Meerbuscher zeigten sich nicht geschockt und schlugen vier Minuten später zurück. Nach einer Ecke verschätzte sich ETB-Torhüter Stefan Jaschin, so dass Daniel Hoff mühelos aus kurzer Distanz einzuköpfen konnte.

Lange währte die Freude über den Ausgleich jedoch nicht. In der 77. Minute brachte Emre Geneli im Strafraum Prince Kimbakidila zu Fall. Erneut trat Futkeu an und sorgte per Strafstoß für den Essener Siegtreffer.

Büderich gewinnt auch das Topspiel dern Landesliga

In der Landesliga hat der FC Büderich das Gipfeltreffen beim Rather SV mit 2:0 (1:0) für sich entschieden und damit im neunten Spiel den achten Sieg eingefahren. „Es ist unfassbar, wie stabil sich meine Mannschaft bislang als Aufsteiger präsentiert“, sagte Trainer Denis Hauswald. Zu Beginn hatten die Gastgeber Oberwasser, FCB-Keeper Justin Möllering bewahrte sein Team vor einem Rückstand. Mit zunehmender Spieldauer bekam Büderich das Spiel mehr und mehr unter Kontrolle. Kurz vor der Pause verschoss zwar Max Bauermeister einen Handelfmeter. Doch eine nachfolgende Ecke von Murat Yildiz drückte Dennis Schreuers per Kopf zum 1:0 über die Linie (44.). Im zweiten Durchgang verteidigte der Tabellenführer aufmerksam. Dennoch musste er lange zittern, ehe Dennis Durmus (85.) per Fernschuss für die Entscheidung sorgte. Bezirksligist TSV Meerbusch II gewann 1:0 gegen den SC Waldniel.