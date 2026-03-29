Bittere Niederlage für den TSV...

Im Spiel der Reserve auf sehr engem Feld kommt wenig Spielfluss zustande. Bernstadt hat etwas mehr vom Spiel, kommt aber kaum zu zwingenden Möglichkeiten. Die Führung fällt dann durch einen direkten Eckball von Ziegler, E. (24.). In der Folge kommt auch Thalfingen zu seinen offensiven Aktionen und kann dann aus abseitsverdächtiger Position den Ausgleich erzielen. Wenig später kommt der TSV in Überzahl, nachdem sich Thalfingen durch eine gelb-rote Karte dezimiert (40.). In der zweiten Halbzeit weiter wenig spielerische Akzente und viel Kampf. Ein strittiger Elfmeter für Thalfingen kann durch Schmidt pariert werden. Der TSV versucht in Überzahl irgendwie den Siegtreffer zu erzielen und muss am Ende dann aber sogar noch das 1-2 (88.) hinnehmen.