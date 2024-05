Bittere Niederlage für den FFC Widnau

Eine insgesamt schwache Leistung der Widnauerinnen beschert dem SC Schwyz dankbare drei Punkte im Kampf um die hinteren Plätze. Somit platziert sich Widnau aktuell wieder zwei Punkte hinter einem nicht Abstiegsplatz auf Rang zehn.

Den besseren Start erwischten jedoch die Damen aus Widnau. Diese konnten in den Anfangsminuten gut mithalten und kamen auch durch Lisbi Dietsche zu einer aussichtsreichen Torchance. Danach agierten jedoch die Damen des SC Schwyz spielbestimmend und kamen in der 24. Minute schließlich zum Führungstreffer. Kurz darauf in der 27. Minute konnten sie die Führung auf 0:2 sogar noch ausbauen. In der 36. Minute gab es aufgrund eines klaren Fouls im Strafraum der Damen des SC Schwyz einen Elfmeter für Widnau. Diesen verwandelte die Nummer 11 Andrea Sanchez souverän. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Nach dieser entwickelte sich ein unspektakuläres Spiel, bei dem beide Teams weder gute Spielzüge, noch wirkliche Torchancen herausspielen konnten. Trainer Pascal Roth reagierte und folglich gab es auf Seiten der Widnauerinnen mehrere Wechsel und Positions-umstellungen. Jedoch änderte dies nichts am Spielgeschehen und die zweite Halbzeit blieb torlos und endete mit einem bitteren Spielstand von 1:2 aus Sicht der Rheintalerinnen.

Insgesamt gesehen war es von beiden Mannschaften kein gutes Spiel mit dem Glück auf der Seite der Damen des SC Schwyz.