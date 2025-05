Bittere Niederlage für den FCB

An einem regnerischen Sonntagnachmittag war der SV Kirchdorf zu Gast. Die Kaiser-Elf startete gut in die Partie, Raphael Zwerger konnte bereits in der 10. Minute das 1:0 markieren, als er nach einem langen Freistoß den Ball vor die Füße bekam. Kirchdorf konnte in der 28. Minute allerdings mit einem direkt verwandelten Freistoß auf 1:1 stellen. Kurz vor der Pause war es dann wieder Zwerger, der zum wichtigen Zeitpunkt auf 2:1 stellte.

Nach der Pause bot sich den Hausherren die große Chance auf das 3:1, doch Lorenz Bader vergab diese. Dann wurde es wild. Erst erzielte Kirchdorf den 2:2 Ausgleichstreffer und fast direkt nach dem Wiederanpfiff erzielte Benjamin Miller wieder den Führungstreffer. Doch in der Bellamonter Hintermannschaft stimmte es nach der Pause nicht mehr und so konnten die Gäste mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten tatsächlich das Spiel drehen. Das war extrem bitter, denn beide Tore schenkten sich die Blau-Weißen selber ein.