Bittere Niederlage für den FC Welzheim 06 II

Einen weniger glücklichen Tag erwischte der FC Welzheim 06 II im Spiel gegen die Reserve der SpVgg Unterrot.

Trotz einiger Ausfälle gelang es Trainer Stefan Gerosa, eine schlagfertige Mannschaft aufzustellen, die von Beginn die Spielkontrolle übernahm und sich Chance um Chance erspielte. Einzig und allein der gegnerische Schlussmann konnte sich dem Welzheimer Offensivspiel entgegenstellen und sorgte dafür, dass es bis zur 82. Spielminute andauerte, bis der Gast durch für einen sehenswerten Fernschuss von M.Handlos das 0:1 erzielte. Die Führung sollte allerdings nicht lange anhalten, denn der Gastgeber schlug in der 87. und in der 90. Spielminute doppelt zu und stellte mit seinen einzigen zwei Gelegenheiten den 2:1 Endstand her.