Bittere Niederlage für den FC Remscheid trotz starker Leistung

Der FC Remscheid war am Sonntag zu Gast beim ASV Einigkeit Süchteln. Die Gastgeber waren mit zwei Siegen und einem Torverhältnis von 7:1 hervorragend in die Saison gestartet und führten die Tabelle an. Für den FCR war es kein leichtes Spiel – in der vergangenen Saison hatte man beide Begegnungen gegen Süchteln verloren (1:3, 2:3). Zudem zählen die Gastgeber in dieser Spielzeit zu den Aufstiegsfavoriten.

Der FCR startete mutig. Bereits in der 6. Minute prüfte Dimitrios Papadopoulos den Keeper der Hausherren mit einem Schuss aus 15 Metern. Nur eine Minute später setzte Dominik Heinen den Ball am Tor vorbei. Nach zehn Minuten vergab Süchteln eine große Gelegenheit, als ein freistehender Spieler neben das Tor zielte. Es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten: Apicella schoss in der 19. Minute knapp vorbei, Fronia scheiterte per Kopf in der 26. Minute, während Torhüter Maurice Horn mehrmals stark für den FCR parierte. Zur Pause stand es leistungsgerecht 0:0 – mit leichten Vorteilen bei den Hausherren.

Zweite Halbzeit: Remscheid drängt – Süchteln trifft

Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Niklas Burkhard kam Finn Belzer ins Spiel. Die erste Chance gehörte erneut Süchteln (47.), doch danach übernahm der FCR immer mehr die Kontrolle. Toni Zupo vergab innerhalb weniger Minuten zwei gute Möglichkeiten (51., 52.), weitere Chancen folgten. In der 74. Minute verfehlte ein Schuss von halbrechts nur knapp das Ziel.

Die Entscheidung fiel unglücklich: Nach einer Ecke in der 85. Minute konnte Remscheid zunächst zweimal blocken, doch im dritten Anlauf traf Süchteln zum 1:0. In der Schlussphase warf der FCR alles nach vorne, blieb aber ohne Torerfolg.

Fazit

Der FC Remscheid zeigte in Süchteln seine bisher beste Saisonleistung, wurde aber erneut nicht belohnt. Sieben Spiele hat man inzwischen dort absolviert – und bis auf ein einziges alle verloren. Angesichts der starken Vorstellung wäre ein Unentschieden mehr als verdient gewesen. Spielerisch überzeugte das Team mit den Neuzugängen Papadopoulos, Ben Hamada und Shirahata, einzig im letzten Drittel fehlte die Kaltschnäuzigkeit.

Ausblick

Für den FC Remscheid geht es am kommenden Sonntag (15 Uhr) im Röntgenstadion weiter – im Stadtderby gegen den SSV Bergisch Born, der zuletzt TuRu Düsseldorf mit 3:0 besiegen konnte.

Der ASV Süchteln reist zeitgleich zum Oberliga-Absteiger SC Union Nettetal, der den FC Kosova souverän mit 3:0 schlug.

Niederrhein Landesliga Gruppe 1

3. Spieltag

VfB Hilden II - SC Kappelen Erft 1:2

GJK Gnadental - SG Unterrath 4:3

ASV Süchteln - FC Remscheid 1:0

FC Wülfrath - DV Solingen 2:3

1.SpVg Solingen-Wald - SC Velbert 3:1

TVD Velbert - VSF Amern 2:3

FC Kosova - SC Union Nettetal 0:3

SSV Bergisch Born - TuRu Düsseldorf 3:0

TSV Solingen - SC Viktoria Mennrath 4:6