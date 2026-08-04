Bittere Niederlage: FSV Zwickau unterliegt in Chemnitz

Aus der Sicht des FSV Zwickau verlief das Spiel beim Chemnitzer FC von Beginn an äußerst bitter. Bereits in der 10. Minute geriet die Mannschaft durch einen Treffer von Domenico Alberico mit 0:1 in Rückstand. Ein weiterer harter Dämpfer folgte unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als Jonas Marx in der 44. Minute auf 2:0 für die Hausherren erhöhte.

Auch nach dem Seitenwechsel gelang den Zwickauern zunächst keine Wende: Als David Vogt in der 63. Minute das 3:0 nachlegte, war die Vorentscheidung gefallen. Das späte Tor von Lennert Möbius in der Nachspielzeit (90.+1) zum 3:1-Endstand bedeutete aus Sicht der Gäste zwar einen Ausdruck von Moral, konnte die Enttäuschung über die Niederlage jedoch nicht mehr lindern.

Kompakte Einordnung in das Klassement

Mit einem Sieg und zwei Niederlagen (1-0-2), 3:7 Toren sowie drei Punkten belegt der FSV Zwickau aktuell den elften Tabellenrang. Der gegnerische Chemnitzer FC grüßt indes verlustpunktfrei von Platz eins (3 Spiele, 3-0-0, 10:1 Tore, 9 Punkte).