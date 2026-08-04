Bittere Niederlage: FSV Zwickau unterliegt in Chemnitz

Für den FSV Zwickau brachte das heutige Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC am 3. Spieltag der Regionalliga Nordost eine schmerzhafte 1:3-Niederlage. Nach einem deutlichen Drei-Tore-Rückstand gelang den Gästen in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer, was die Zwickauer vor der kommenden Aufgabe beim BFC Dynamo deutlich unter Zugzwang setzt.
Rückschläge belasten die Zwickauer
Aus der Sicht des FSV Zwickau verlief das Spiel beim Chemnitzer FC von Beginn an äußerst bitter. Bereits in der 10. Minute geriet die Mannschaft durch einen Treffer von Domenico Alberico mit 0:1 in Rückstand. Ein weiterer harter Dämpfer folgte unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als Jonas Marx in der 44. Minute auf 2:0 für die Hausherren erhöhte.
Auch nach dem Seitenwechsel gelang den Zwickauern zunächst keine Wende: Als David Vogt in der 63. Minute das 3:0 nachlegte, war die Vorentscheidung gefallen. Das späte Tor von Lennert Möbius in der Nachspielzeit (90.+1) zum 3:1-Endstand bedeutete aus Sicht der Gäste zwar einen Ausdruck von Moral, konnte die Enttäuschung über die Niederlage jedoch nicht mehr lindern.
Kompakte Einordnung in das Klassement
Mit einem Sieg und zwei Niederlagen (1-0-2), 3:7 Toren sowie drei Punkten belegt der FSV Zwickau aktuell den elften Tabellenrang. Der gegnerische Chemnitzer FC grüßt indes verlustpunktfrei von Platz eins (3 Spiele, 3-0-0, 10:1 Tore, 9 Punkte).
Dringender Blick nach vorn auf das Duell beim BFC Dynamo
Nach dem ernüchternden Verlauf im heutigen Spiel gilt die volle Konzentration nun der anstehenden Auswärtsaufgabe, um den Anschluss nicht frühzeitig zu verlieren. Bereits am Sonntag, dem 09.08.2026, bietet sich für den FSV Zwickau die Chance zur Wiedergutmachung: Um 14 Uhr gastiert das Team beim BFC Dynamo. Angesichts der bisherigen Bilan steht die Mannschaft in der Hauptstadt gefordert da, um defensiv die nötige Stabilität abzurufen und das eigene Punktekonto aufzubessern.