Bittere Niederlage: Eschenlohe verliert spät gegen Oberammergau

Marvin Otto (li.) bescherte Oberammergau drei Punkte gegen Eschenlohe. (Archivfoto) – Foto: AK

Nichts ist es mit der erhofften Revanche für den SV Eschenlohe geworden. Nach dem bitteren 0:5 im Hinspiel folgte ein 1:2 gegen den TSV Oberammergau, das vielleicht noch bitterer gewesen ist. Denn die SVE-Fußballer lagen zunächst vorn und hatten bis in die Nachspielzeit einen Punkt in den Händen. „Den hätten wir verdient gehabt“, klagt Trainer Florian Mayr. „Wir waren auf Augenhöhe.“ Doch wohl dem, der einen solchen Spieler in seinen Reihen hat: Denn mit der letzten Aktion der Partie schraubte sich der zweitbeste Torjäger der A-Klasse, Marvin Otto, in die Höhe und sorgte für den Dreier.