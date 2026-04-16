Bittere Niederlage: Eschenlohe verliert spät gegen Oberammergau

Der SV Eschenlohe führte lange gegen Oberammergau. Doch dann schlug der zweitbeste Torjäger der A-Klasse zu und bescherte eine bittere Niederlage.
Nichts ist es mit der erhofften Revanche für den SV Eschenlohe geworden. Nach dem bitteren 0:5 im Hinspiel folgte ein 1:2 gegen den TSV Oberammergau, das vielleicht noch bitterer gewesen ist. Denn die SVE-Fußballer lagen zunächst vorn und hatten bis in die Nachspielzeit einen Punkt in den Händen. „Den hätten wir verdient gehabt“, klagt Trainer Florian Mayr. „Wir waren auf Augenhöhe.“ Doch wohl dem, der einen solchen Spieler in seinen Reihen hat: Denn mit der letzten Aktion der Partie schraubte sich der zweitbeste Torjäger der A-Klasse, Marvin Otto, in die Höhe und sorgte für den Dreier.
Bis dahin war es allerdings ein weiter Weg. Eine Unachtsamkeit der Oberammergauer Abwehr nutzte Florian Schorer mit dem Kopf zur Führung. „Das war ein wenig aus dem Nichts“, ärgert sich TSV-Coach Hüseyin Pekhamarat über den Standard. Doch der Tabellensechste ließ sich von dem Gegentreffer nicht schocken: Florian Noll narrte über die Außen zwei Gegenspieler und brachte den Ball in die Mitte. Dort knallte Marvin Otto aus fünf Metern den Ball ins Netz und sorgte noch vor der Pause für den Ausgleich.
Und Oberammergau blieb am Drücker. In einer hektischen Schlussphase, in der Eschenlohe sogar eine Gelb-Rote Karte kassierte, verpassten die Gastgeber zunächst das 2:1. Otto und Samuel Beck ließen beste Chancen liegen. „Da hätten wir alles klarmachen müssen“, betont Pekhamarat. Doch dann machte sich sein Stürmer auf, schnürte seinen Doppelpack und den Sieg. „Sehr bitter“, resümiert Mayr. „Aber wir haben es wieder nicht geschafft, die Führung über einen längeren Zeitraum zu halten.“