Bittere Niederlage der 1. Frauen gegen die SGS Essen U20 Die erste Frauenmannschaft von Vorwärts Spoho muss sich in einem umkämpften Heimspiel gegen die SGS Essen U20 nach 90 Minuten mit 3-4 geschlagen geben.

In den ersten Spielminuten fiel es Spoho schwer das Spiel konsequent aufzubauen. Die Gäste aus Essen machten schnell Druck und waren von Anfang an ein starker Gegner. Aber auch Spoho erspielte sich nach verbessertem Spielaufbau erste Torchancen. Doch so kam es in der 21. Spielminute zu einem starken Schuss von Essen auf Torhüterin Katharina Hackmann, die den Ball zunächst abwehrte, den Nachschuss jedoch nicht parieren konnte.

Die Spoho-Mädels versuchten weiter in ihrem Spiel zu bleiben. In der 28. Minute war es Ina Reichmann, die den Ball aufs Tor brachte. Der darauffolgende Abpraller landete vor den Füßen von Clysters, die souverän zum Ausgleich einschob. Die Kölnerinnen kamen mehr und mehr zu ihren Chancen und zeigten sich immer stärker in diesem Heimspiel. So belohnten sie sich in der 36. Minute nach einem Pass aus dem Zentrum von Lorbach auf Clysters, die den Ball im hohen Bogen vor das Tor flankte und Blumhagen gelassen ins Tor köpfte (36. Minute). Spoho kämpfte und es zahlte sich aus! Die Führung brachte den nötigen Mut und die Motivation stieg an. In der 42. Minute kam es zu einer umstrittenen Situation an der Torlinie der Gegnerinnen, doch der Schiedsrichter entschloss sich den vermeidlichen Treffer nicht zu geben. Es folgte kurz vor der Halbzeitpause der Ausgleich der Gäste zum 2:2 (44. Minute).

In der zweiten Hälfte startete Spoho mit guten Chancen aus der Pause. Doch auch die Spielerinnen aus Essen ließen nicht nach und gingen leider in der 61. Minute wieder mit 2:3 in Führung. Nur 8 Minuten später (69. Minute) erzielte die Spielerinnen Müggenburg aus Essen mit ihrem dritten Treffer das 2:4. Auch als Spoho sich weitere Chancen erspielte, konnte die Mannschaft sich nicht belohnen.