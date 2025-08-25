„Bittere Niederlage“ ‒ Beste Saisonleitung des MTV Berg wird nicht belohnt

Die bisher beste Saisonleistung blieb ohne Belohnung. Die Kreisliga-Fußballer des MTV Berg unterlagen am Samstag beim Bezirksliga-Absteiger TSV Peiting unglücklich mit 1:2 (0:1). „Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, aber mit der Leistung zufrieden. Wir sind auf dem richtigen Weg“, resümierte MTV-Coach Maximilian Wagner.

Das spielfreie Wochenende hat den Bergern gutgetan. Im Vergleich zu den ersten Saisonpartien gegen Waldram (3:2) und in Münsing (0:2) lief der Ball in Peiting deutlich besser. Allerdings blieben die großen Chancen in den ersten 45 Minuten weitestgehend aus. „Peiting hat zwei starke Innenverteidiger und einen sehr guten Torwart. Die haben nicht umsonst in der Bezirksliga gespielt“, sagte Wagner. Als vieles auf ein 0:0 zur Pause hindeutete, leisteten sich die Gäste aber noch einen fatalen Schnitzer. Torwart Tobias Stingl ließ sich zu viel Zeit, Florian Wörle blockte den Ball und traf zum glücklichen 1:0 für den TSV.

Nach der Pause konnten die Berger mehr Druck auf die Peitinger Defensive aufbauen. Moritz Wopper schoss knapp rechts vorbei (56.). In der 77. Minute stachen dann zwei Joker des MTV. Ein Peitinger hatte den Ball 30 Meter vor dem Berger Tor vertändelt. Den Gegenzug schloss Youngster Leander Galm ab, Bruno Baumgärtner hatte die Vorlage geliefert. „Leider wollten wir danach etwas zu viel“, bedauerte Wagner. Die Gastgeber kamen so auch wieder zu gefährlichen Aktionen. Ein Handspiel von Furkan Yavuz führte zu einem berechtigten Strafstoß für den TSV, den Wörle zum 2:1 nutzte (83.). Die Berger suchten nach einer Antwort. Das mögliche 2:2 wurde jedoch vom Schiedsrichter wegen umstrittenen Abseits nicht gegeben.

„Es war eine bittere Niederlage“, konstatierte Wagner. Am Samstag (14 Uhr) erwartet sein Team Aufsteiger TSV Burggen/Bernbeuren und will endlich den zweiten Saisonsieg einfahren.