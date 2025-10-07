Bittere Niederlage beim TSV Albeck II – Laichingen unterliegt 1:3

Bei Regen und Wind erwischten die Fußballerinnen des TSV Laichingen am Sonntag einen rabenschwarzen Tag. So trüb wie das Wetter war auch die Leistung auf dem Platz – von Beginn an lief wenig zusammen. Fehlende Abstimmung, kaum gelungene Spielzüge und zu wenig Miteinander prägten das Spiel des TSV.

Zwar brachte Lena H. die Laichingerinnen nach einem schönen Doppelpass zwischen Fiona R. und Eileen B. mit einem präzisen Abschluss zunächst in Führung, doch der Treffer brachte keine Sicherheit. Albeck nutzte die Unsicherheiten konsequent aus und drehte die Partie.

Einziger Lichtblick war Torhüterin Pia P., die mit mehreren starken Paraden Schlimmeres verhinderte, bei den drei Gegentoren jedoch machtlos war.