Bittere Niederlage auf heimischem Kunstrasen

Die Mannschaft aus dem Altenburger Land sorgte sofort mit schnellen Spielzügen über die Außenpositionen für Torgefahr. Die Spieler um Kapitän Norman Enke fanden mit zunehmender Spielzeit auch Mittel gegen das „Pressing“ des Gegners. Ole Barthel prüfte mit platziertem Schuss von der Strafraumgrenze den Gästekeeper. Als in der Abwehr des FC Einheit Unordnung herrschte, nutzte der SV Ehrenhain die Gelegenheit zum Führungstreffer durch Dominic Vollak. Bemühungen den Ausgleich zu erzielen, scheiterten oft an technischen Fehlern und zu schnellen Ballverlusten. Mit dem knappen Rückstand, der dem bisherigen Spielverlauf entsprach, ging es auch in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff übernahm erwartungsgemäß der FC Einheit das Kommando. Ole Barthel verfehlte nur knapp das Gehäuse der Gäste. Nach einem Eckball fand Evan Häußer die Abwehrlücke. Aus der Drehung erzielte er den umjubelten Ausgleich. Das gestiegene Selbstvertrauen war spätestens jetzt nicht übersehbar. Beide Mannschaften zeigten mit ihren Aktionen, Laufbereitschaft und Kampfgeist Gleichwertigkeit. In der 68. Minute nutzten die Gäste einen Ballverlust zu einem Konter. Tilas Taubert entwischte der entblößten Abwehr und hob den Ball über Torwart Anton Heller-Rabe und von dort in die Maschen. Kaum hatte sich der FC Einheit von diesem Schock erholt, erhöhte der gleiche Spieler auf 3:1. Als Nicklas Richter den vierten Treffer für den SC Ehrenhain erzielte, war das Spiel für die „Zweite“ gelaufen. Trainer Josef Bresigke: “Die Enttäuschung sitzt tief. Mit einem Dreier gegen einen unmittelbaren Tabellennachbarn hätten wir uns vom Tabellenende etwas absetzen können“.