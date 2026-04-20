Bittere Niederlage

In einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf traf der TSG Zell u. A. ll auf den TB Holzheim l.
Auf einem sehr holprigen Rasen nahm sich die Mannschaft viel vor und war durch das neue
Trainerteam gut eingestellt. Die Partie begann ausgeglichen, doch Holzheim nutzte direkt die
erste Chance zur Führung. Kurz darauf fiel nach einem Eckball das 2:0, sodass der TSG früh
einem Rückstand hinterherlief. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen
auf beiden Seiten.
Nach der Halbzeit erhöhte der TSG den Druck deutlich. In der 80. Minute gelang der
verdiente Doppelschlag: Tim Bohner und Leon Braun trafen innerhalb kürzester Zeit zum 2:2
Ausgleich. In der Schlussphase war der TSG am Drücker und erspielte sich mehrere
hochkarätige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Ein Sonntagsschuss brachte Holzheim
schließlich erneut in Führung und entschied die Partie.
Fazit: Nach einer mäßigen ersten Halbzeit zeigte der TSG eine sehr starke zweite Hälfte,
wurde dafür jedoch nicht belohnt. An diese Leistung gilt es nun anzuknüpfen.
J.V.