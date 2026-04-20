Bittere Niederlage

In einem wichtigen Spiel im Abstiegskampf traf der TSG Zell u. A. ll auf den TB Holzheim l.

Auf einem sehr holprigen Rasen nahm sich die Mannschaft viel vor und war durch das neue

Trainerteam gut eingestellt. Die Partie begann ausgeglichen, doch Holzheim nutzte direkt die

erste Chance zur Führung. Kurz darauf fiel nach einem Eckball das 2:0, sodass der TSG früh

einem Rückstand hinterherlief. In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen

auf beiden Seiten.

Nach der Halbzeit erhöhte der TSG den Druck deutlich. In der 80. Minute gelang der

verdiente Doppelschlag: Tim Bohner und Leon Braun trafen innerhalb kürzester Zeit zum 2:2

Ausgleich. In der Schlussphase war der TSG am Drücker und erspielte sich mehrere

hochkarätige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Ein Sonntagsschuss brachte Holzheim

schließlich erneut in Führung und entschied die Partie.

Fazit: Nach einer mäßigen ersten Halbzeit zeigte der TSG eine sehr starke zweite Hälfte,

wurde dafür jedoch nicht belohnt. An diese Leistung gilt es nun anzuknüpfen.

J.V.