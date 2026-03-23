Bittere Niederlage

Nach anfänglichen Ungenauigkeiten und unkonzentrierten Minuten geraten wir gegen die Zweitvertretung des SV Untermenzing schnell in einen 0:3-Rückstand.

Durch die folgenden taktischen Umstellungen finden wir immer besser ins Spiel. Wir pressen hoch an und erzeugen dadurch viele Ballverluste in Untermenzings letzter Kette. Leider gelingt uns der Anschlusstreffer nicht.

In der zweiten Halbzeit ergibt sich ein ganz neues Spiel: nur noch wir sind am Drücker, lassen den Ball laufen und es gelingen durch das hohe Pressing weiterhin viele Ballgewinne und Torabschlüsse. Trotz hochkarätigen Torchancen bleibt das verdiente Tor noch aus.

Mit der einzigen klaren Torchance erhöhen die Gegner nach einem Konter auf 0:4. Noch bitterer ist jedoch die erneute Verletzung unserer Nummer 3 gegen Ende des Spiels.

Wir kämpfen die letzten Minuten weiter unermüdlich, der verdiente Treffer will uns aber nicht mehr gelingen.

Nächste Woche wollen wir gegen den SV Hohenlinden an dieser starken Leistung anknüpfen. 🔥