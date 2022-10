Bittere Niederlage

TSV Gussenstadt - RSV Oggenhausen 1:0 (0:0)

Ordentliche Leistung, zahlreiche Torchancen, Anerkennung von allen Seiten, nur leider wieder einmal keine Tore und Punkte! Beim wichtigen Gastspiel beim TSV Gussenstadt dauerte es etwa zehn Minuten bis unser Team im Spiel angekommen war. In dieser Zeit hatte man Glück nicht in Rückstand zu geraten. Man musste einige brenzlige Situationen überstehen, unter anderem rettete der Querbalken nach einem Kopfball der Hausherren. Danach kam man aber besser ins Spiel und es entwickelte sich eine ausgeglichene und intensive Partie. Die erste Chance für den RSV hatte Lichtfuß, allerdings konnte der TSV Keeper seinen Abschluss parieren. Kurze Zeit später verfehlte ein Gussenstadter Abschluss nur knapp das RSV Gehäuse. Die größte Torchance der ersten Hälfte hatte unsere Mannschaft quasi mit dem Halbzeitpfiff. Nach einem Eckball kam der Ball über Umwege zu P.Peichl, welcher freistehend aus fünf Metern nur den Pfosten traf. Der zweite Spielabschnitt sollte genauso wie der erste beginnen. Erneut übernahmen die Hausherren die Initiative und kamen ihrerseits zu Möglichkeiten, scheiterten aber wiederholt am starken Schuh im RSV Gehäuse. Ab der 55. Minute kam dann unser Team wieder besser ins Spiel, das Tor des Tages sollte allerdings Gussenstadt gelingen. Ein TSV Spieler konnte sich in einer Eins zu Eins Situation durchsetzen und traf mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze genau unter die Latte zur Führung. Unser Team zeigte sich keinesfalls geschockt und hatte einige Chancen zum Ausgleich. Saur scheiterte mit seinem 20 Meterschuss an der Latte, Wentzels Kopfball aus fünf Metern strich nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei und Lichtfuß zielte aus 16 Metern zu hoch. In den letzten Minuten warf unsere, nie aufgebende, Mannschaft alles nach vorne konnte den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1 leider nicht mehr erzwingen. So blieb es bei einer bitteren 1:0 Niederlage in einer Begegnung die eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte und man hängt weiter auf dem Relegationsplatz fest.