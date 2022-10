Bittere Niederlage

Die ersten Minuten der Partie gehörten der Fichte-Mannschaft. Energisches Anlaufen führte immer wieder zum Ballbesitz und so ergaben sich auch Torraumszenen. In der 7. Minute setzt sich Marius im Strafraum mit viel Einsatz durch und spitzelt den Ball am Keeper vorbei ins Tor. Danach bleibt Fichte zunächst spielbestimmend. Nach starkem Solo von Jan Gulbing trifft Leon Schlott in guter Position den Ball nicht richtig. Mit zunehmender Spielzeit gibt Fichte das Heft des Handelns aus der Hand. So kommt auch der Gastgeber zu guten Möglichkeiten. Bei einem Lattenknaller aus der Distanz steht den Gästen das Glück zur Seite und mit einer Glanzparade per Fuß sichert Felix Selle die Führung. Anschließend kommt Fichte wieder besser ins Spiel und hat sehr gute Chancen, die Führung auszubauen; Leon Schlott und Benjamin Golz vergeben hierbei gute Einschussmöglichkeiten. Bis zur Pause bleibt es bei der verdienten Führung für Fichte.

Hälfte zwei beginnt dann denkbar ungünstig für die Gäste. Bei einem Laufduell im Strafraum kommt Tim Lehrack aus dem Tritt und fällt so dem Gegner auf die Hacken. Den berechtigten Strafstoß verwandelt Herzberg sicher. Der Gastgeber bleibt nun am Drücker aber Fichte hält gut dagegen. Als ein Ball zentral vor dem Strafraum nicht geklärt werden kann, erzielen die Gastgeber das 2:1. Mit dem Mute der Verzweiflung verlagert Fichte das Spielgeschehen nun wieder in die Hälfte des Gegners, hat sehr gute Ansätze, bleibt aber ohne klare Chancen. Beim letzten Angriff dringt Anton Heidrich rechts außen in den Strafraum ein; statt die im Zentrum mitlaufenden Spieler zu bedienen, schließt er selbst ab und scheitert am Keeper.



Fazit: Fichte verpasst es, in der ersten Halbzeit weitere Treffer zu erzielen und verliert durch unglückliche Aktionen das Spiel. Eine klare Leistungssteigerung ist sichtbar. Nun fehlen das nötige Spielglück und die Präzision.