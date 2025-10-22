Bittere News: Viktoria muss bis Winter auf Top-Talent Held verzichten

Schlechte Nachrichten für Viktoria Aschaffenburg: Henry Held muss sich einer Operation unterziehen. Der 19-jährige Spielgestalter hatte sich am Nationalfeiertag am 3. Oktober beim Auswärtsspiel in Aubstadt am Knie verletzt und ist seither nicht mehr zum Einsatz gekommen. Genaue Untersuchungen haben nun ergeben, dass eine OP unumgänglich ist. Dabei wird eine Teilresektion des Meniskus vorgenommen, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilt. Der Eingriff soll Anfang November erfolgen. Anschließend muss Held vier Wochen pausieren, sodass er erst nach der Winterpause wieder ins Geschehen eingreifen wird können.

"Es ist sehr schade, dass Henry bis zu Winterpause ausfällt. Dennoch hatte er quasi Glück im Unglück, da es auch viel schlimmer ausgehen hätte können. Bisher sind wir von wirklich schlimmen und langwierigen Verletzungen verschont geblieben, daher müssen wir seinen Ausfall jetzt zwar kompensieren, sind aber froh, dass seine Rückkehr absehbar ist", meint Cheftrainer Aytac Sulu.



Henry Held war vor der Saison aus dem Nachwuchsbereich des SV Darmstadt 98 an den Schönbusch gewechselt. In der U21 der Lilien konnte er in der Hessenliga auf sich aufmerksam machen und erzielte in 32 Einsätzen fünf Treffer. Bei der Viktoria nahm er sogleich eine prächtige Entwicklung und erkämpfte sich fast auf Anhieb einen Stammplatz. Bislang in kam er in zwölf Ligapartien zum Einsatz, elfmal stand er davon in der Startelf. Zudem war er im Totopokal gegen die DJK Hain und Schweinfurt 05 am Ball. Ein Torerfolg war ihm bisher noch nicht vergönnt.



In der Regionalliga Bayern geht es für die Viktoria am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den VfB Eichstätt weiter. Nach der deutlichen 2:5-Niederlage vergangene Woche beim U23-Nachwuchs des 1. FC Nürnberg wollen die Aschaffenburger zuhause unbedingt Punkte einfahren.