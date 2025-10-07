Bittere Nachricht für den FCG: Wahrscheinliches Saisonaus für Kapitän

Mannschaftskapitän Björn Rother stand natürlich in der Startelf, musste aber kurzfristig von Julius Langfeld ersetzt werden. Denn der 29-Jährige hatte sich beim Aufwärmen verletzt.

Nun steht fest, dass der ehemalige Zweit- und Drittligaprofi lange ausfallen wird. Bei der Untersuchung wurde ein Achillessehnenriss festgestellt. Die schlimmste Befürchtung hat sich damit bestätigt. Es wird mit einer Ausfallzeit von sechs bis neun Monaten gerechnet. Die Operation ist am Donnerstag an der Uniklinik Münster geplant.