Bittere Nachricht für 1860 München: Raphael Schifferl fehlt wochenlang

Wurde beim TSV 1860 München gerade immer wichtiger: Raphael Schifferl. – Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike

Der TSV 1860 München muss in der 3. Liga auf den nächsten Innenverteidiger verzichten. Neben Jesper Verlaat fällt Raphael Schifferl lange aus.

München – Rumms! Beim TSV 1860 München vergrößern sich die Verletzungssorgen. Nach der 1:3-Pleite gegen den SV Waldhof Mannheim ist die Stimmung ohnehin gedrückt. Nun gesellt sich zur sportlichen Talfahrt auch noch eine neue Problemzone. TSV 1860 München muss wochenlang auf Raphael Schifferl verzichten

Bereits seit Wochen fehlt 1860 Abwehr-Boss Jesper Verlaat. Auch deshalb rückte Raphael Schifferl zurück in die Mannschaft und ließ jüngst mit Kampfansagen aufhorchen. „Ich fühle mich nicht als Übergangslösung“, sagt der Österreicher selbstbewusst: „Der Anspruch an mich selber ist nicht, jemanden zu vertreten – sondern so zu spielen, dass alle am Ende happy mit meiner Leistung sind.“ Daraus wird vorerst Nichts, weil Schifferl den Löwen wochenlang fehlen wird. „Raphael Schifferl fehlt den Löwen längerfristig“, teilte der TSV 1860 München auf Instagram mit. „Der Innenverteidiger wird den Löwen aufgrund einer Beinverletzung, die er sich im Spiel gegen Mannheim zugezogen hat, für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.“