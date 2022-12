– Foto: Sascha Köppen, Timo Babic

Bittere Last-Minute-Pleite für RW Sutthausen Eintracht in Unterzahl ohne Chance - 16-Rumpfteam 1:5 in Schledehausen - Dreier für SSC II -

Personell geschwächt war Spielverein 16 bei der 1:5-Niederlage beim SF Schledehausen trotz ordentlicher Leistung ohne Chance. Bei der 0:3-Pleite in Belm kassierte der SV Eintracht direkt nach Pause eine rote Karte und postwendend den entscheidenden zweiten Gegentreffer. Jonas Lehnig erlöste den SSC Dodesheide II eine Viertelstunde vor dem Ende mit seinem Siegtreffer zum wichtigen 2:1 gegen gleichwertige Ballsportler. RW Sutthausen konnte nach der Pause in Überzahl einen 0:3-Rückstand zum 3:3 ausgleichen, unterlag dennoch durch einen Treffer in der Nachspielzeit und kassierte die sechste Niederlage in Folge. Nach einen 0:1-Pausenstand unterlag TUS Nahne mit 1:6 gegen die SG Hankenberge/Wellendorf und bleibt Letzter der Tabelle. Die Stimmen zum Spiel:

SSC Dodesheide II - Ballsport Eversburg 2:1 (1:0) Kämpferisch sind wir mit der Leistung zufrieden - stehen aber mal wieder aufgrund mangelnder Chancenverwertung und eines individuellen Fehlers zum 2:1 - ohne Punkte da. Erste Halbzeit war es ein richtig schlechtes Fußballspiel. Dodesheide geht 1:0 in Führung nach dem wir es mehrfach nicht schaffen, den Ball vernünftig zu klären und immer zu spät sind. Nach der Pause sind wir besser drin und machen das 1:1 durch einen schönen Weitschuss. Danach vergeben wir leider beste Möglichkeiten und nach einem bösen Ballverlust liegen wir 2:1 hinten. Wir werfen zum Ende hin alles nach vorne und können froh sein, dass Dodesheide ihre Konter nicht nutzt. Uns wird ein Klarer Elfmeter in der Schlussphase verwehrt. Das ist extrem bitter - wie noch 3-4 andere strittige Situationen,“ lautet das Fazit von Coach Jacek Schmidt (Ballsport).