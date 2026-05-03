Bittere Last-Minute-Niederlage für die TSG

– Foto: Zafer Hosman

Es war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, der am Ende ein unglückliches Ende für die Elf vom Sauerbach nahm. Trotz zweimaliger Führung musste sich die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach am vergangenen Spieltag der Verbandsliga Württemberg dem FC Esslingen mit 2:3 (2:2) geschlagen geben. Ein Gegentreffer in der 89. Minute besiegelte die knappe Niederlage in einer Partie, die eigentlich keinen Verlierer verdient hatte.

Die Mannschaft von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder startete hochkonzentriert und legte einen Auftakt nach Maß hin. Bereits nach fünf Minuten zappelte der Ball im Netz der Gastgeber: Nicola Zahner brachte die TSG früh mit 1:0 in Front. Doch die Freude währte nur kurz, da Esslingen durch Florian Nikl (12.) schnell eine Antwort fand.

Die Hofherrnweiler zeigten sich jedoch unbeeindruckt vom Ausgleich. Nur vier Minuten später war es Julian Köhnlein, der die TSG erneut in Führung brachte (16.). In einer wilden Anfangsphase schlug Esslingen allerdings fast postwendend durch Dominik Orsolic zum 2:2 zurück (18.).

Wechselspiele und taktische Anpassungen

Nach ungefähr 30 Minuten musste die TSG den ersten Wechsel vornehmen: Für den Torschützen Julian Köhnlein kam Maximilian Klenk in die Partie (29.). Nach dem turbulenten Beginn beruhigte sich das Geschehen etwas, sodass es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Kabinen ging.

Zur zweiten Halbzeit reagierte das Trainerteam und brachte mit Luca Wünsch und Kilian Kuntz frische Kräfte für Jermain Ibrahim und Lukas Schimmele. In der Folge entwickelte sich eine zähe Partie zwischen zwei formal gleich starken Gegnern, in der beide Defensivreihen stabiler standen als noch zu Beginn.

Der Knockout kurz vor Schluss

Als sich beide Seiten bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, folgte die kalte Dusche für die Sauerbach-Elf. In der 89. Minute nutzte Esslingens David Micko eine Unachtsamkeit und erzielte den 3:2-Siegtreffer für die Hausherren. Da das Hinspiel noch mit 2:0 an die TSG gegangen war, schmerzte dieser späte Punktverlust am Ende doppelt.

Blick nach vorne: Heimspiel gegen Tübingen

Durch die Niederlage rutschte die TSG in der Tabelle auf den achten Platz ab. Zeit zum Hadern bleibt jedoch nicht: Am kommenden Samstag empfängt die TSG im heimischen FRITZ-Sportpark die TSG Tübingen. Anpfiff ist um 15:30 Uhr – die Mannschaft zählt auf die Unterstützung der Fans, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.