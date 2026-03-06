🔴⚪ Bittere Last-Minute-Niederlage auf dem Kunstrasen von Gianni Mantineo · Heute, 12:08 Uhr · 0 Leser

Unsere Erste muss sich dem TSV Berkheim nach einem intensiven Spiel mit 2:3 geschlagen geben.



Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte entwickelte sich nach dem Seitenwechsel eine deutlich wildere Partie. Zunächst brachte Alperen Karaceylan (51.) die Weilheimer mit 1:0 in Führung. Berkheim, mitten im Abstiegskampf und entsprechend kompromisslos in den Zweikämpfen, kämpfte sich jedoch zurück und drehte die Partie zwischenzeitlich.





In einer turbulenten Schlussphase gelang Nani Pascal Amekpo (88.) noch der Ausgleich zum 2:2, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste ein letztes Mal zu und entschieden das Spiel mit 2:3 für sich.



Jetzt heißt es: Kopf hoch und voller Fokus auf das Derby!

Am 15.03. geht es auswärts nach Kirchheim – dort wollen die Weilheimer wieder ein anderes Gesicht zeigen. 💪





