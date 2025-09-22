🔴⚪ Bittere Kost in der Nachspielzeit

Ganz bitter für unsere Jungs: Im Aufsteigerduell gegen den FV Vorwärts Faurndau kassierte der TSVW in der Nachspielzeit das entscheidende 3:4.
Vor zahlreichen Fans im Lindachstadion entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Nach Treffern von Gabriele Giacobbe (20.) und Jannick Hoyler (31./57.) stand es kurz vor Schluss 3:3 – ehe ein letzter Standard den Gästen in der 90.+3 Minute den Lucky Punch brachte.
Trainer Salvatore De Rosa fand deutliche Worte:
„Bisher war kein Gegner besser als wir, doch nach fünf Partien kommen wir lediglich auf sechs Punkte. Eine Niederlage wie jetzt gegen Faurndau kostet Körner und Moral.“
Trotz der dritten Niederlage im fünften Spiel behauptet der TSVW Tabellenplatz 11. Nun gilt es, die Köpfe oben zu behalten und im nächsten Spiel wieder anzugreifen! 💪
📊 TSV Weilheim/Teck – FV Vorwärts Faurndau 3:4
⚽️ Tore: 1:0 Giacobbe (20.), 1:1 Janik (26.), 1:2 Runza (30.), 2:2 Hoyler (31.), 2:3 Pepe (42.), 3:3 Hoyler (57.), 3:4 Hänßler (90.+3)
