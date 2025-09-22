🔴⚪ Bittere Kost in der Nachspielzeit

Ganz bitter für unsere Jungs: Im Aufsteigerduell gegen den FV Vorwärts Faurndau kassierte der TSVW in der Nachspielzeit das entscheidende 3:4.

Vor zahlreichen Fans im Lindachstadion entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Nach Treffern von Gabriele Giacobbe (20.) und Jannick Hoyler (31./57.) stand es kurz vor Schluss 3:3 – ehe ein letzter Standard den Gästen in der 90.+3 Minute den Lucky Punch brachte.