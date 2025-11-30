Bittere Heimpleite zu zehnt: SSV Jahn kassiert Rückschlag

Bitte Heimniederlage für den SSV Jahn Regensburg in der 3. Liga! Beim verdienten 0:3 (0:1) gegen Hansa Rostock stand am Sonntagnachmittag auch Schiedsrichter Yannick Sager im Fokus. Nach 36 Minuten zeigte er Regensburgs Nick Seidel nach einem Foul an Cedric Harenbrock die glattrote Karte – eine äußerst harte Entscheidung. Eine Fehlentscheidung war der Elfmeterpfiff wegen eines vermeintlichen Handspiels wenige Minuten später. Glück für die Oberpfälzer: Rostock jagte den Strafstoß über die Latte. Insgesamt konnte der Jahn im Duell der Formstarken durchaus an die jüngsten Leistungen anknüpfen – und bot in Unterzahl eine kämpferisch gute Vorstellung dar. Abgezockter waren vor 11.302 Zuschauern aber die Norddeutschen. Andreas Voglsammer brachte Rostock mit einem Ping-Pong-Tor (32.) in Front. Im zweiten Durchgang schossen die eingewechselten Emil Holten (71.) und Christian Kinsombi (89.) den klaren Gästesieg heraus, welcher sicherlich um ein bis zwei Tore zu hoch ausfiel. Nach den Liga-Erfolgen gegen 1860 München und Aachen erleiden die Regensburger wieder einen Dämpfer. Mit 20 Punkten schließen sie den 16. Spieltag als Rang-Fünfzehnter ab.



Jahn-Trainer Michael Wimmer kommentierte das Geschehen wie folgt: „Ein verdienter Sieg für Rostock. Wir kamen ganz gut rein, aber dann hatten wir nicht die Ballgewinne, die wir gerne gehabt hätten. Hansa hat das Spiel kontrolliert und das 1:0 war unglücklich, als der Gegner angeschossen wird. Dann gibt es die Rote Karte, die aus meiner Sicht etwas überzogen ist. Der Elfmeter ist mindestens grenzwertig, allerdings ging er nicht rein, wodurch wir noch um Spiel waren. Wir hatten die Hoffnung, dass wir, wenn wir das Ergebnis lange halten, mit einem Standard oder einem Konter nochmal vors Tor kommen. Das ist uns nicht gelungen, Rostock hatte die besseren Chancen. So haben wir das Spiel verloren, aber das wird uns nicht umhauen. Nächste Woche geht es in Hoffenheim weiter.“





Alles auf einen Blick:



SSV Jahn Regensburg: Felix Gebhardt, Benedikt Saller (62. Philipp Müller), Benedikt Bauer, Leo Mätzler, Felix Strauss, Nick Seidel, Noel Eichinger (79. Oscar Schönfelder), Adrian Fein, Eric Hottmann (87. Florian Dietz), Christian Kühlwetter (62. Lucas Hermes), Sebastian Stolze (79. Davis Asante)

FC Hansa Rostock: Benjamin Uphoff, Jan Mejdr (86. Nico Neidhart), Florian Carstens, Viktor Bergh, Franz Pfanne (66. Ahmet Gürleyen), Cedric Harenbrock (75. Jonas Dirkner), Marco Schuster, Benno Dietze (75. Christian Kinsombi), Kenan Fatkic, Ryan Don Naderi (66. Emil Holten), Andreas Voglsammer

Tore: 0:1 Andreas Voglsammer (32.), 0:2 Emil Holten (71.), 0:3 Christian Kinsombi (89.)

Rot: Nick Seidel (37./Regensburg/grobes Foulspiel)

Besonderes: Kenan Fatkic (Dortmund) verschießt Foulelfmeter (43.)

Schiedsrichter: Yannick Sager (Dortmund) - Zuschauer: 11.302