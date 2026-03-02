Bittere Heimpleite im Jubiläumsspiel

Die Partie begann denkbar ungünstig für die Rot-Weißen. Bereits in der 5. Minute nutzten die Gäste ihre erste Gelegenheit zur Führung: Nach einer Hereingabe von Oluwaseunnla Adekunle traf Nikolas Frank zum 0:1 für den BFC Preussen. Rot-Weiß versuchte anschließend schnell zu antworten und übernahm zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Ein Distanzschuss von Maxime Awoudja ging knapp über das Tor (13.). Mit zunehmender Spielzeit erspielten sich die Gerber-Jungs mehr Ballbesitz und näherten sich dem Ausgleich an. Die größte Chance der ersten Hälfte hatte kurz vor der Pause Obed Ugondu. Nach einer präzisen Flanke kam er aus kurzer Distanz zum Kopfball, doch BFC-Keeper Karl Albers reagierte stark (45.). Auch Romarjo Hajrulla hatte noch vor dem Halbzeitpfiff eine gute Möglichkeit, verfehlte das Tor jedoch knapp (45.+1).

Rot-Weiß drückt nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel setzte die Heim-Mannschaft den Druck fort. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte versuchte es Hajrulla nach einer Flanke mit einem spektakulären Seitfallzieher, doch der Ball ging über das Tor (51.). Nur wenige Minuten später sorgte Benjika Caciel mit einem satten Fernschuss für Gefahr, doch erneut war Torhüter Albers zur Stelle und verhinderte den Ausgleich (55.). Rot-Weiß bestimmte weiterhin das Spielgeschehen, während sich die Gäste zunehmend auf Konter beschränkten.

Chancen auf beiden Seiten

Trotz der Erfurter Dominanz blieb die Partie offen. Der BFC Preussen kam ebenfalls zu Möglichkeiten: Fritz Schröder (68.) und Patrick Breitkreuz (74.) verpassten es jedoch, die Führung auszubauen. In der Schlussphase warf Rot-Weiß noch einmal alles nach vorne. Die beste Chance zum Ausgleich hatte erneut Romarjo Hajrulla, der nach einer perfekten Flanke von Raphael Assibey-Mensah knapp am Tor vorbeiköpfte (86.). Auch in der fünfminütigen Nachspielzeit drängten die Rot-Weißen auf den Ausgleich. Mehrere gefährliche Abschlüsse fanden ihren Weg in den Strafraum der Gäste, doch immer wieder war ein Preussener Bein dazwischen oder der Ball wurde im letzten Moment geklärt.