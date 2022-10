Der SC Regensburg musste sein Heimspiel mit 1:2 gegen Beilngries verloren geben. – Foto: Christian Brüssel

Bittere Heimpleite des Sportclubs gegen das Schlusslicht Bezirksliga Süd: Mit 1:2 (1:2) verliert der SC sein Heimspiel gegen den FC Beilngries

Das ist mindestens mal eine Überraschung, denn der Tabellenzweite aus Regensburg hat sein Bezirksliga-Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Beilngries am Samstag mit 1:2 verloren.

Das darf man getrost als Blamage bezeichnen, denn der Tabellenzweite aus Regensburg verlor vor eigenem Publikum doch etwas überraschend mit 1:2. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, schon in der zweiten Minute war es Stark, der die Gäste bereits in Führung brachte. Das Schlusslicht war davon so beflügelt, dass man den Tabellenzweiten nicht zur Entfaltung kommen ließ. In der 24. Minute schlug der Ball erneut im SC Kasten ein, als abermals Stark zur Stelle war und auf 2:0 stellte. Doch der SC kämpfte sich zurück und gestaltete die Partie wieder spannend, indem Schwaighofer in der 28. Minute auf 1:2 stellte. In der restlichen Spielzeit lebte die Partie von der Spannung und von umkämpften Zweikämpfen, doch ein weiterer Treffer fiel vor den 100 Zuschauern nicht mehr. So stand am Ende eine etwas überraschende 1:2 Heimpleite des SC Regensburg, der damit am Sonntag Platz zwei verlieren könnte.