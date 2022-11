Bittere Heimpleite der Merler Damen

Die erste Halbzeit begann sehr unsortiert. Den Merler Mädels fiel es zunächst sehr schwer Ordnung in ihr Spielsystem zu bekommen, sodass viele Bälle beim Gegner versiebten. Auch defensiv sahen sie sich in den Anfangsminuten vor einer großen Unordnung. Südwest hingegen drückte von Anfang an aufs Tempo und machte es daher nicht unbedingt leichter, zurück in die gewohnte Ordnung zu kommen. So kam es es in der 6. Spielminute zu einer Unaufmerksamkeit in der Defensive, die die Kölnerinnen zum 0:1 nutzen. Auch danach wachten die Merler Mädels nicht auf und das Spiel verlor sich weiterhin in Unordnung. In der 17. Spielminute gelang ebenfalls durch ein Missverständnis in der Defensive das 0:2 aus Merler Sicht. Dies war spielerisch der Weckruf. Das Spiel verlagerte sich zunehmend vom Merler Tor ins Mittelfeld und es fand die restliche erste Halbzeit eine Mittelfeldschlacht statt. Das Tempo der Kölnerinnen baute nach und nach ab, sodass die Merlerinnen auch mal ihre Passstafetten spielen konnten. Leider führte aber kein Weg zum Tor, sodass es mit einem 0:2 Rückstand in die Halbzeit ging.

An diesem Sonntag stand das nächste Heimspiel der Saison gegen die Damen aus DJK Südwest Köln an. Allen war klar, dass diese Mannschaft, wie jede andere auch, nicht zu unterschätzen ist. Nach einem schwachen Saisonstart konnten die Kölnerinnen zuletzt einige Ausrufezeichen setzen und waren bereit, in Merl anzutreten.

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dem Ende der ersten Halbzeit. Die Kölnerinnen zogen sich Stück für Stück zurück und konzentrierten sich aufs Verteidigen. Dies gelang auch sehr gut, denn zu wirklich guten Torchancen gelangen die Merlerinnen nicht. Doch abschreiben durfte man die gegnerische Offensive trotzdem nicht, denn im Umschaltspiel waren sie weiterhin immens gefährlich. Auch wenn sich das Spielgeschehen zunehmend in die Kölner Hälfte verlagerte, kam man zu keinen Torabschlüssen und und musste bei Kontern extrem aufpassen. So bestraften die Mädels aus Köln die einzige Unachtsamkeit in der zweiten Halbzeit, schalteten schnell um und schoben den Ball in der 74. Spielminute nach einem gut gespielten Konter zum 0:3 aus Merler Sicht ein. Auch in den letzten Spielminuten bestimmten die Merler Mädels überwiegend das Spiel, kamen aber zu keinen nennenswerten Torraumaktionen mehr, sodass das Spiel am Ende mit 0:3 verloren geht.

Jetzt heißt es „Mund abputzen!“ und weiter gehts. Am kommenden Wochenende steht das Auswärtsspiel im FVM - Pokal bei den Damen des SC Blau-Weiß 06 Köln an. Bis dahin arbeiten wir hart, um unsere Fehler zu verbessern und nächste Woche gestärkt in die Partie zu gehen. Es gibt nur ein Ziel: wir wollen im Pokal überwintern!