Bittere Heimniederlage: TSV Gremersdorf hadert mit Effizienz

Jonas Kock (TSV Gremersdorf) erzielte ein schönes Tor zum Ausgleich. – Foto: Ismail Yesilyurt

Im vorletzten Heimspiel der auslaufenden Spielzeit musste der TSV Gremersdorf eine schmerzhafte 1:2-Niederlage gegen den Tabellenachten TSV Altenholz hinnehmen. Die Begegnung gegen die Gäste aus dem Kieler Norden entwickelte sich dabei zu einem Spiegelbild der gesamten Saison – insbesondere der vergangenen zwei Monate. Trotz einer spielerisch überzeugenden Leistung und einer Vielzahl an Tormöglichkeiten standen die Gastgeber am Ende erneut mit leeren Händen da.

Für die Gremersdorfer neigt sich damit ein schwieriges Kapitel dem Ende zu: Nach nur einem Jahr verabschiedet sich der Verein am kommenden Sonntag vor heimischem Publikum gegen MTV Dänischenhagen aus der überregionalen Szene der Verbandsliga Ost. Die Saison war für das Team von dauerhaften personellen Sorgen geprägt, die einen dauerhaften Erfolg in der Liga erschwerten.

Taktisch präsentierte sich Gremersdorf gegen Altenholz gut eingestellt. Die Defensive hielt den Angriffsbemühungen der Gäste lange stand und ließ aus dem Spiel heraus kaum gefährliche Situationen zu.

Trainer Christian Ippig zeigte sich nach der Partie entsprechend fassungslos über das Ergebnis:

„Eine ganz, ganz bittere Niederlage. Chancenverhältnis 5:0 für uns. Altenholz fällt überhaupt nichts ein gegen unseren Defensivverbund. Wir machen die Räume gut zu. Altenholz kann nicht eine einzige Torchance herausspielen“.

Die Tore für die Gäste fielen stattdessen nach vermeidbaren Fehlern. In der 20. Minute legte Gremersdorf den Ball im eigenen Strafraum unfreiwillig per Kopf für den Altenholzer Stürmer Pelle Bansemer auf, der zum 0:1 vollstreckte. Zwar gelang Jonas Kock kurz vor der Pause durch einen sehenswerten Freistoß über die Mauer der verdiente Ausgleich (40.), doch das Glück sollte nicht auf der Seite der Hausherren bleiben.

Entscheidung aus dem Gewühl heraus

Auch im zweiten Durchgang boten die Gremersdorfer den Zuschauern ein engagiertes Spiel, ließen jedoch die notwendige Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermissen. Mitten in eine Drangphase hinein fiel der Siegtreffer für den TSV Altenholz: Nach einer Ecke, die Gremersdorf bereits mehrfach zu klären versucht hatte, drückte Jonas Schäfer den Ball aus dem Gewühl heraus zum 1:2 über die Linie (66.). Und erzielte den letzten Treffer für die Altenholzer in der Saison 2025/26. Da der TSV Bordesholm seine Mannschaft 2025 zurückgezogen hat, sind die Altenholzer am 30. Spieltag spielfrei – was gleichbedeutend der Beginn der Sommerpause ist.

Trotz weiterer klarer Torchancen für die Ippig-Elf blieb es beim Endstand, was der Trainer als „ganz, ganz bitter“ bezeichnete. Dennoch fand er lobende Worte für die Moral seiner Mannschaft:

„Die Jungs haben wieder ein tolles Spiel hingelegt. Da gibt es nichts zu meckern. Wir belohnen uns nicht. Schade, schade, schade“.

Stimme zum Spiel

TSV Gremersdorf: Mandt – Schöning, Keibel, Bormann, Luca Zielinski – Gabbey, Kock, Ruske, Petersen, Severin (78. Reise) – Jaekel (46. Winter).

Trainer: Christian Ippig.

TSV Altenholz: Schwarz – Erfmann, Baesler, Siegmund, Schäfer, Bansemer (46. Mathea), Lohse (62. Eckey), Rohlfs (46. Dillon Otto), Pantel, Michaelis (46. Adigüzel), Kessler (65. Marien).

Trainer: Nils Lenschau.

SR: Philip Zeich (SV Henstedt-Ulzb.).

Ass.: Omar Kassem, Wdyan Hasso.

Z.: 70.

Tore: 0:1 Pelle Bansemer (20.), 1:1 Jonas Kock (40.), 1:2 Jonas Schäfer (66.).