Bittere Heimniederlage trotz starkem Beginn

Der SV Baindt II musste auf dem Kunstrasen in Baienfurt eine bittere Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Weissenau hinnehmen. Dabei begann die Partie aus Sicht der Gastgeber eigentlich vielversprechend.

Mit zunehmender Spielzeit kippte die Partie jedoch. Baindt verlor etwas die Körperspannung und leistete sich immer wieder einfache Fehler im Aufbau. In der 8. Minute nutzten die Gäste einen solchen Fehler eiskalt aus: Nach einem Rückpass geriet Mohring im Eins-gegen-eins unter Druck, verlor den Ball und ein Weissenauer Angreifer schob zum 0:1 ein.

Baindt startete stark und dominierte die ersten Minuten. Die Zwoite setzte die Gäste früh unter Druck und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Die größte Chance hatte Johannes Schnez, der nach einem schnellen Angriff allein vor dem Tor auftauchte, den Ball jedoch knapp über das Gehäuse setzte. Wenig später wurde Schnez erneut gut in Szene gesetzt, doch auch dieser Abschluss strich knapp am linken Pfosten vorbei. Weissenau hatte in dieser Phase Glück, dass Baindt seine Überlegenheit nicht in eine Führung ummünzen konnte.

In der Folge entwickelte sich ein offeneres Spiel. Weissenau wurde nun mutiger und kam selbst zu gefährlichen Aktionen. Nach einem Angriff durch die Mitte setzte ein Gästespieler einen Abschluss aus rund 16 Metern an das Kreuzeck.

Nach der Pause kamen die Baindter besser aus der Kabine und kamen zu zwei Abschlüssen in kurzer Folge, die jedoch beide von der Weissenauer Defensive geblockt wurden. So ging es mit dem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.

Auch nach der Pause blieb das Spiel umkämpft. Baindt versuchte, wieder mehr Kontrolle zu gewinnen und auf den Ausgleich zu drängen, doch klare Torchancen blieben rar. Die Gäste verteidigten kompakt und setzten immer wieder Nadelstiche über Konter.

In der Schlussphase fiel schließlich die Entscheidung: In der 86. Minute kam Niklas Späth im Strafraum einen Schritt zu spät in den Zweikampf, der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Weissenau verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 0:2-Endstand.

Für den SV Baindt II ist es eine äußerst bittere Niederlage, da man stark in die Partie gestartet war, sich jedoch im weiteren Verlauf durch eigene Fehler aus dem Konzept bringen ließ.

Ausblick:

Am kommenden Spieltag wartet mit Ankenreute die nächste Aufgabe. Die Gäste sind stark aus der Winterpause gekommen und konnten ihr Spiel gegen Kehlen mit 3:0 gewinnen. Für den SVB wird es eine deutlich andere Einstellung und mehr Konsequenz brauchen, um wieder Punkte einzufahren.

Autor: KK

SV Baindt II: Jan Mohring, Patrick Späth, Niklas Späth (85. Moritz Lang), Tobias Trautwein (79. Kai Kostka), Lukas Grabherr (46. Niklas Hugger), Julian Keppeler, Manuel Brugger (79. Moritz Gresser), Luca Bosch, Daniel Kronenberger, Johannes Schnez, Markus Wöhr (64. Konstantin Knisel) - Trainer: Timo Geggier - Co-Trainer: Frank Senger - Co-Trainer: Daniel Schmidt

Tore: 0:1 Simon Rothenhäusler (8.), 0:2 Semir Gradascevic (86. Foulelfmeter)

Vorschau:

Sonntag, 15.03

15.00: SV Ankenreute – SV Baindt II

15.00 Uhr: VfL Brochenzell – SV Baindt