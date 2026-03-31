Bittere Heimniederlage trotz großem Kampf

Der SV Zamdorf München musste sich in einem torreichen und intensiven Heimspiel der SpVgg 1906 Haidhausen knapp mit 3:4 geschlagen geben. Gegen den Tabellenführer, der mit der stärksten Offensive der Liga anreiste, zeigte Zamdorf jedoch eine leidenschaftliche Leistung und war über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner.

Zamdorf brauchte daraufhin eine gewisse Zeit um in das Spiel zu finden und sich an den variablen Spielaufbau von Haidhausen einzustellen. Mit hoher Laufbereitschaft und aggressivem Pressing versuchte sich die Heimmanschaft zurück ins Spiel zu kämpfen. Im Laufe der ersten Halbzeit konnte das Spiel ausgeglichener gestaltet werden und die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Von Beginn an trat Zamdorf mutig auf und suchte den Weg nach vorne. Die Mannschaft setzte den Favoriten früh unter Druck und kam auch zum ersten Angriff des Spiels. Dennoch zeigte sich Haidhausen eiskalt: Mit ihrer ersten nennenswerten Offensivaktion nutzten die Gäste ihre Chance konsequent aus und gingen durch Alexander Tolkin in der 2. Minute in Führung. Hier zeigte sich das man den spielerisch sehr versierten Gästen keinen Meter zuviel Raum in der eigenen Hälfte geben darf.

Trotz engagierter Defensivarbeit musste Zamdorf erneut einen Rückschlag hinnehmen, als Haidhausen quasi mit dem Halbzeitpfiff durch den erfahrenen Marwane Gobitaka auf 0:2 stelle, hierbei spielte der Gast ein Konter sauber zu Ende. Aus Zamdorfer Sicht zu einem ganz bitteren Zeitpunkt da man selber diverse gute Chancen auf den Ausgleich liegen lies.

Dramatische zweite Halbzeit

Zamdorf kam mit viel Engagement und einem klaren Ziel aus der Halbzeit. Wie zu Spielbeginn gehörte der erste Angriff der Heimelf, diesmal fand Christoph Popp den freien Michael Ertl auf Höhe des Elfmeterpunkts. Seinen Abschluss blockte Obed Evens Danyo regelwiedrig mit dem Arm vor der Torlinie, daraus resultierte eine vollkommen berechtigte Ampelkarte und Strafstoß für die Zamdorfer. Diesen verwandelte Kaptiän Kevin Becker gewohnt souverän zum 1:2 Anschluss (47. Minute).

Haidhausen wirkte angeschlagen und Zamdorf übernahm mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Haidhausen stand nun tiefer, hielt jedoch die Reihen in der eigenen Hälfte sehr kompakt und setzte auf Konter.

In der 57. Spielminute agierte die Zamdorfer nach einem Ballverlust viel zu passiv und so führte einer der wenigen Haidhausner Angriffe zum Erfolg und Baran Sagiroglu stellte den alten 2-Tore-Abstand wieder her.

Zamdorf ließ sich jedoch nicht unterkriegen und versuchte weiterhin unbändig so schnell wie möglich den Anschluss wieder zu erzielen. Dies dauert bis zu 72. Spielminute als Moritz Bösl einen nicht konsequent geklärten Ball im Tor unterbringen konnte. Mit noch 18 zu spielenden Minuten versuchte man alles um noch den, aufgrund der Zweiten Halbzeit, verdienten Ausgleich zu erzielen. Jedoch war es wieder Haidhausen die einen einfachen Ballverlust nutzen und Jona Unglert, in der 77. Minute, abermals den 2-Tore-Abstand wieder herstellte.

Wer jedoch dachte das sich die Heimelf nun geschlagen geben würde, sah sich getäuscht. Nur 4 Minuten später verkürzte Christpoph Popp nach einer starken Einzelleistung erneut auf 3:4. In den letzten 10 Minuten des Spiels gelang es Zamdorf jedoch nicht mehr den Ausgleich zu erzielen und so nahm der Tabellenführer aus Haidhausen die 3 Punkte von der Fritz-Lutz-Straße mit nach Hause.

Kampfgeist als Mutmacher

Auch wenn am Ende keine Punkte auf dem Konto standen, kann die Zamdorfer Elf viel Positives aus der Partie mitnehmen. Gegen den Spitzenreiter SpVgg 1906 Haidhausen zeigte die Mannschaft Moral, Offensivgeist und großen Einsatzwillen.

Coach Krüger nach dem Spiel:

“Mit dem Einstatz und der Einstellung der Mannschaft bin ich sehr zufrieden. Leider bringen wir uns durch zu einfache Gegentore wieder selbst um den Lohn. Haidhausen steht natürlich verdient an der Spitze der Tabelle und mit ihrer Qualität kannst du sie nicht über 90 Minuten vom Tor fernhalten aber bei 3 Gegentoren laden wir sie quasi ein. Das ist extrem ärgerlich. Obwohl ich die Mannschaft zum wiederholten male auf 5 Positionen umbauen musste zeigten wir eine ordentliche Leistung und ich gehe mit viel Zuversicht in die Osterpause und die restlichen Spiele der Saison.”