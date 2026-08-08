Bittere Heimniederlage: Lok Leipzig verliert gegen Hertha BSC II 1:2

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Der 1. FC Lok Leipzig erlebt im Bruno-Plache-Stadion einen bitteren Nachmittag. Gegen Hertha BSC Berlin II kontrolliert der Vorjahresmeister über weite Strecken das Spiel, trifft zweimal Aluminium und lässt weitere Großchancen liegen. Nach dem 0:2-Rückstand kämpft sich Lok durch Ayodele Adetula zurück, doch trotz enormen Drucks gelingt der Ausgleich nicht mehr. Hertha bringt das 2:1 über die Zeit.

In Erinnerung an Bernd Lang Im Bruno-Plache-Stadion begann der Spieltag mit einer Schweigeminute zum Gedenken an Bernd Lang. Danach übernahm Lok Leipzig auf dem Rasen schnell die Kontrolle. Die Sachsen ließen den Ball gegen die jungen Berliner lange in den eigenen Reihen laufen und bestimmten das Geschehen. Hertha setzte zunächst auf schnelle Umschaltmomente. Was aus Leipziger Sicht fehlte, waren zunächst die klaren Abschlüsse.

Die Chancen nehmen zu Nach 25 Minuten wurde es erstmals richtig gefährlich. Liam Kannewurf kam am zweiten Pfosten zur Direktabnahme, sein Seitfallzieher landete jedoch im Außennetz. Kurz darauf war Eren Öztürk mit seinem Abschluss zur Stelle, doch der Berliner Torhüter Heide hielt den Ball sicher. Lok antwortete mit immer mehr Druck.

Lok hat den Ball, Hertha lauert Die Loksche spielte sich geduldig um den Strafraum der Berliner herum. Der Ballbesitz sprach klar für die Gastgeber, doch Hertha verteidigte den eigenen Strafraum zunächst aufmerksam. Nach zehn Minuten blieb es deshalb trotz der Leipziger Dominanz beim torlosen Spielstand. Die Berliner warteten auf die Momente nach Ballgewinnen und wollten mit ihren jungen Talenten schnell nach vorn kommen.

Der Pfosten verhindert die Führung

In der 30. Minute lag die Leipziger Führung in der Luft. Nach der Vorarbeit von Öztürk von der linken Grundlinie scheiterte Ricky Bornschein am Pfosten. Wenig später fand eine Ecke Bornschein am kurzen Pfosten, dessen Kopfball von Heide pariert wurde. Lok war nun die aktivere Mannschaft, doch das entscheidende Tor wollte nicht fallen.

Adetula trifft Aluminium

Auch Ayodele Adetula hatte die Führung auf dem Fuß. Sein direkter Freistoß aus 25 Metern stellte Heide vor eine schwierige Aufgabe, doch der Berliner Schlussmann und der Außenpfosten verhinderten gemeinsam den Leipziger Treffer. Wieder war es die mangelnde Ausbeute, die Lok Leipzig um die Belohnung für einen engagierten Auftritt brachte.

Torlos zur Pause

Mit 0:0 ging es in die Kabinen. Drei Mal hatte das Aluminium im ersten Durchgang eine Rolle gespielt. Lok Leipzig war die bessere Mannschaft, während Hertha BSC II vor allem auf schnelle Umschaltmomente setzte. Für die Gastgeber blieb die Erkenntnis: Die Möglichkeiten waren vorhanden, allein der letzte Schritt zum Tor fehlte.

Dann schlägt Hertha zu

Nach der Pause änderte sich das Bild zunächst schlagartig. In der 48. Minute zog Jelani Ndi von rechts in den Strafraum und traf mit seinem Schuss den langen Pfosten. Nur wenige Minuten später fiel dann das 0:1. Der Ball kam flach von rechts in den Strafraum, Liam Kannewurf scheiterte zunächst, setzte aber nach und brachte den Nachschuss aus acht Metern über die Linie.

Weiland erhöht auf 2:0

Lok musste den nächsten Rückschlag verkraften. In der 57. Minute wurde Sebastian Weiland auf der linken Seite geschickt und hatte viel Platz. Er zog in den Strafraum und erzielte per Flachschuss das 2:0 für Hertha BSC II. Innerhalb weniger Minuten hatte sich die Partie aus Leipziger Sicht komplett gedreht.

Adetula bringt Lok zurück

Doch die Loksche gab nicht auf. In der 65. Minute gelang der Anschlusstreffer. Artur Mergel spielte einen Querpass vor dem Strafraum zu Ayodele Adetula. Der Leipziger machte noch einen Schritt und schoss den Ball trocken in den kurzen Winkel. Es war Adetulas drittes Saisontor und plötzlich war wieder Hoffnung im Bruno-Plache-Stadion.

Die Loksche rennt an

Der Treffer setzte neue Kräfte frei. Lok Leipzig drängte nun mit aller Macht auf den Ausgleich, während Hertha II in der Defensive zunehmend wackelte. In der 76. Minute kam Simon Schierack zentral an der Strafraumkante zum Abschluss, doch sein Flachschuss ging genau auf Heide. Drei Minuten später bot sich die nächste riesige Möglichkeit: Djamal Ziane hatte aus kurzer Distanz die Chance per Kopf, setzte den Ball aber über den Querbalken.

Der Ausgleich liegt in der Luft

Auch in der 80. Minute fehlte nicht viel. Nach einer Flanke von links kam Adetula zum Kopfball, setzte den Ball aber über das Tor. Lok Leipzig warf nun alles nach vorn. Die Berliner lauerten auf Konter, während die Sachsen immer wieder gefährlich in den Strafraum kamen. Der Druck wuchs, doch die Chancenverwertung blieb das große Problem.

Hertha rettet den Vorsprung

In der Schlussphase versuchte Hertha BSC II vor allem, Zeit von der Uhr zu nehmen. Lok Leipzig blieb offensiv und suchte weiter den Ausgleich. Artur Mergel setzte in der Nachspielzeit einen direkten Freistoß aus knapp 30 Metern über den kurzen Winkel. Wenig später musste Heide bei einem Fernschuss von Eren Öztürk noch einmal eingreifen und sich die Kugel im letzten Moment sichern.

Bitteres Ende für den Vorjahresmeister

Auch die letzte gefährliche Szene gehörte Hertha: Wilton prüfte unter Bedrängnis unfreiwillig Naumann, der mit einer Fußabwehr parierte. Danach war Schluss. Hertha BSC II gewann mit 2:1 und nahm die ersten drei Punkte mit. Für den 1. FC Lok Leipzig bleibt dagegen eine schmerzhafte Niederlage. Die Sachsen hatten genügend Möglichkeiten, um das Spiel zu gewinnen oder zumindest auszugleichen, belohnten sich aber nicht für ihren Aufwand. Am Ende entschied die Chancenverwertung eine Partie, in der Lok lange die Kontrolle besaß.