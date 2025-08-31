Bittere Heimniederlage in der Verbandsliga

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach unterliegt am vierten Spieltag der Verbandsliga Württemberg den SF Schwäbisch Hall mit 1:3. Ein Treffer von Simon Lechleitner reichte dem Team von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder nicht aus, um den ersten Sieg im heimischen FRITZ-Sportpark feiern zu können.
Vor dem Spiel hatten sich die Jungs aus der Weststadt viel vorgenommen. Gerade vor heimischem Publikum wollten die Mannen um Kapitän Nico Zahner den ersten Dreier dieser Saison einfahren. Dieses Vorhaben wurde bereits nach drei Minuten mit einem Dämpfer versehen. Baba Mbodji wollte einen Ball von Azad Toptik klären. Sein Versuch landete im eigenen Tor. Joshua Barth hatte keine Abwehrmöglichkeit. Frühzeitig musste die TSG einem Rückstand hinterherrennen.
Immer wieder kombinierte sich die Heimelf durch. Wenn der Ball auf das Tor ging, dann war SF-Keeper Bojan Spasojevic Endstation. Kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Benjamin Maier gelang Simon Lechleitner der 1:1-Ausgleichstreffer. Zum richtigen Zeitpunkt für die Moral der Mannschaft.
Der zweite Durchgang hatte ein ähnliches Bild wie die erste Halbzeit. Beide Teams versuchten ihr Konzept durchzuziehen. Kleinigkeiten fehlten, um am Ende erfolgreich zu sein. Als die TSG etwas mehr Spielanteil hatte, kam der Gegentreffer. Matti Bunk gelang in der 62. Minute die 2:1-Führung für die Gäste aus der ehemaligen „Salzsiederstadt“.
Die TSG gab jedoch nicht auf. Suchte ihr Glück in der Offensive und wollte den Ausgleich. Patrick Faber brachte mit Lukas Schimmele, Miles Dickmann und Kevin Scherer frische Leute, die für den Ausgleich sorgen sollten. Schwäbisch Hall suchte einfache Ballverluste und wollte mit schnellem Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen.
Die Zeit lief gegen die Weilermer. Gegen Ende der Partie öffnete die TSG das Visier. Alles oder nichts. In der Defensive spielte man teilweise Mann-gegen-Mann und versuchte, Überzahl in der Hälfte der Haller zu erzeugen. Leider, ohne Erfolg. Die Abwehr der Gäste verteidigte geschickt. In der Nachspielzeit nutzten die Mannen von Nico Sasso und Thorsten Schift die Freiräume und erzielten das 1:3. Benjamin Kurz konnte sich die Torschützenliste eintragen und sicherte mit seinem Treffer den Gästen die drei Zähler.