Bittere Heimniederlage in der Verbandsliga

Foto: Jens Körner

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach unterliegt am vierten Spieltag der Verbandsliga Württemberg den SF Schwäbisch Hall mit 1:3. Ein Treffer von Simon Lechleitner reichte dem Team von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder nicht aus, um den ersten Sieg im heimischen FRITZ-Sportpark feiern zu können.

Gestern, 14:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. Sportfreunde Schwäbisch Hall Spf. S.-Hall 1 3 Vor dem Spiel hatten sich die Jungs aus der Weststadt viel vorgenommen. Gerade vor heimischem Publikum wollten die Mannen um Kapitän Nico Zahner den ersten Dreier dieser Saison einfahren. Dieses Vorhaben wurde bereits nach drei Minuten mit einem Dämpfer versehen. Baba Mbodji wollte einen Ball von Azad Toptik klären. Sein Versuch landete im eigenen Tor. Joshua Barth hatte keine Abwehrmöglichkeit. Frühzeitig musste die TSG einem Rückstand hinterherrennen.

Immer wieder kombinierte sich die Heimelf durch. Wenn der Ball auf das Tor ging, dann war SF-Keeper Bojan Spasojevic Endstation. Kurz vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Benjamin Maier gelang Simon Lechleitner der 1:1-Ausgleichstreffer. Zum richtigen Zeitpunkt für die Moral der Mannschaft. Der zweite Durchgang hatte ein ähnliches Bild wie die erste Halbzeit. Beide Teams versuchten ihr Konzept durchzuziehen. Kleinigkeiten fehlten, um am Ende erfolgreich zu sein. Als die TSG etwas mehr Spielanteil hatte, kam der Gegentreffer. Matti Bunk gelang in der 62. Minute die 2:1-Führung für die Gäste aus der ehemaligen „Salzsiederstadt“.