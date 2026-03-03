Bittere Heimniederlage: Handorf-Langenberg II unterliegt knapp

In einer umkämpften Partie kassiert der SV Handorf-Langenberg II den entscheidenden Gegentreffer um die 60. Minute. Trotz guter Chancen in der Schlussphase bleibt der Ausgleich verwehrt.
Der SV Handorf-Langenberg II musste sich im Heimspiel gegen SFN Vechta III knapp mit 0:1 geschlagen geben. In einer intensiven und umkämpften Begegnung entschieden am Ende Nuancen über die Punktevergabe. Den einzigen Treffer der Partie erzielten die Gäste aus Vechta nach einer Stunde.
Handorf-Langenberg drängt vergeblich auf den Ausgleich
Nach dem Rückstand zeigte Handorf-Langenberg II Moral und erhöhte in der Schlussphase noch einmal den Druck. Mehrere gute Möglichkeiten boten sich, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Mit etwas mehr Glück oder der nötigen Präzision im Abschluss wäre ein Unentschieden durchaus verdient gewesen.
Doch das entscheidende Quäntchen Glück fehlte. Der Ball wollte nicht den Weg ins Tor finden – und so blieb es am Ende beim knappen 0:1.
Tabelle
1. RW Damme III 15 13-1-1 57:15 40
2. SV Falke Steinfeld III 15 12-2-1 47:15 38
3. SC SF Niedersachsen Vechta III 15 12-0-3 50:25 36
4. SC SW Bakum II 15 10-3-2 41:19 33
5. BS Vörden II 15 7-5-3 25:19 26
6. SC SW Bakum III 12 6-1-5 32:20 19
7. SV Blau Weiß Lüsche II 14 5-1-8 24:36 16
8. TV Dinklage III 14 4-3-7 19:29 15
9. SV Schwarz-Weiß Osterfeine III 12 5-0-7 17:35 15
10. SV Rot-Weiss Visbek III 13 4-1-8 30:33 13
11. SV Grün-Weiß Brockdorf IV 14 4-1-9 18:27 13
12. SV Handorf-Langenberg II 14 3-3-8 20:29 12
13. SV Grün-Weiß Mühlen III 15 4-0-11 24:43 12
14. TuS Lutten III 14 3-2-9 19:49 11
15. SV Carum 1953 II 15 1-3-11 18:47 6