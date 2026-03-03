Bittere Heimniederlage: Handorf-Langenberg II unterliegt knapp 0:1 gegen SFN Vechta III – Entscheidung fällt nach der Paus von Redaktion · Heute, 09:23 Uhr · 0 Leser

In einer umkämpften Partie kassiert der SV Handorf-Langenberg II den entscheidenden Gegentreffer um die 60. Minute. Trotz guter Chancen in der Schlussphase bleibt der Ausgleich verwehrt.

Der SV Handorf-Langenberg II musste sich im Heimspiel gegen SFN Vechta III knapp mit 0:1 geschlagen geben. In einer intensiven und umkämpften Begegnung entschieden am Ende Nuancen über die Punktevergabe. Den einzigen Treffer der Partie erzielten die Gäste aus Vechta nach einer Stunde.

Handorf-Langenberg drängt vergeblich auf den Ausgleich Nach dem Rückstand zeigte Handorf-Langenberg II Moral und erhöhte in der Schlussphase noch einmal den Druck. Mehrere gute Möglichkeiten boten sich, um zumindest den Ausgleich zu erzielen. Mit etwas mehr Glück oder der nötigen Präzision im Abschluss wäre ein Unentschieden durchaus verdient gewesen.