Bittere Heimniederlage für TSV Deinsen trotz verbessertem Auftritt

Der TSV Deinsen hat in der Kreisliga Hildesheim trotz eines verbesserten Auftritts eine 2:3-Heimniederlage gegen den TuS Lühnde hinnehmen müssen. Die Mannschaft zeigte sich gegenüber den vorherigen Spielen formverbessert, musste sich jedoch nach einem späten Gegentor geschlagen geben.
Die Partie begann optimal für die Gastgeber: Bereits in der 1. Minute brachte Elbisjon Ahmetaj den TSV mit 1:0 in Führung. Nach einer Ecke gelang den Gästen in der 16. Minute der Ausgleich. In der Folge übernahm Deinsen wieder die Spielkontrolle, konnte die sich bietenden Chancen jedoch nicht konsequent nutzen, sodass es mit einem 1:1 in die Halbzeit ging.
Auch nach dem Seitenwechsel erwischte der TSV erneut einen guten Start. In der 49. Minute stellte Ziar Max Faiz Vater nach einer Einzelaktion auf 2:1. In der 69. Minute geriet Deinsen jedoch in Unterzahl, nachdem ein Spieler mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.
In Überzahl kam TuS Lühnde in der 76. Minute zum 2:2-Ausgleich. In der Schlussphase verpasste Deinsen zunächst die erneute Führung, ehe die Gäste in der 88. Minute nach einem schnell ausgeführten Freistoß den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielten.
In der Tabelle bleibt der TSV Deinsen mit 26 Punkten aus 19 Spielen auf dem 8. Tabellenplatz. Der TuS Lühnde verbessert sich durch den Auswärtssieg auf 23 Punkte und bleibt im Tabellenmittelfeld.
Trotz der Niederlage zeigte der TSV Deinsen eine engagierte Leistung, die Mut für die kommenden Aufgaben macht. Am Ostersamstag steht das Derby gegen den SSV Elze an.