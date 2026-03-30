Bittere Heimniederlage für TSV Deinsen trotz verbessertem Auftritt Frühe Führung reicht nicht – Platzverweis und spätes Gegentor entscheiden Partie von red · Heute, 15:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Deinsen hat in der Kreisliga Hildesheim trotz eines verbesserten Auftritts eine 2:3-Heimniederlage gegen den TuS Lühnde hinnehmen müssen. Die Mannschaft zeigte sich gegenüber den vorherigen Spielen formverbessert, musste sich jedoch nach einem späten Gegentor geschlagen geben.

Die Partie begann optimal für die Gastgeber: Bereits in der 1. Minute brachte Elbisjon Ahmetaj den TSV mit 1:0 in Führung. Nach einer Ecke gelang den Gästen in der 16. Minute der Ausgleich. In der Folge übernahm Deinsen wieder die Spielkontrolle, konnte die sich bietenden Chancen jedoch nicht konsequent nutzen, sodass es mit einem 1:1 in die Halbzeit ging. Auch nach dem Seitenwechsel erwischte der TSV erneut einen guten Start. In der 49. Minute stellte Ziar Max Faiz Vater nach einer Einzelaktion auf 2:1. In der 69. Minute geriet Deinsen jedoch in Unterzahl, nachdem ein Spieler mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde.