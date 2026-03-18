Bittere Heimniederlage für Döhren

– Foto: Volkhard Patten

Trotz einer dominanten zweiten Halbzeit unterlag die SpVgg Niedersachsen Döhren der SG 74 Hannover durch ein Eigentor in der Nachspielzeit. Ein Spiel mit vielen Chancen und einem unglücklichen Ausgang für die Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Döhren das Kommando: „Wir stellten um, hatten mehr Ballphasen und beherrschten das Spiel. Wir hatten mindestens zwei hundertprozentige Chancen: ein Pfostenschuss und einen Nachschuss, der übers Tor ging. Nach einer Standard hatten wir noch eine Einschussmöglichkeit auf das leere Tor, trafen es aber nicht.“ Philip Wagner glich in der 56. Minute aus.

Patrick Heldt, Trainer von Döhren, analysierte das Spiel: „Leider 1:2 Heimniederlage. Ein Spiel mit Höhen und Tiefen, von beiden Seiten. In der ersten Halbzeit hatten wir Probleme mit der Arbeit am Ball, haben viele erste und zweite Bälle verloren, sodass 74 besser ins Spiel kam.“ Kurz vor der Halbzeit fiel das 0:1 durch Jannik Wolters. „Die Führung für 74 war in Ordnung und hätte vielleicht auch höher ausfallen können“, so Heldt.

Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit: „Stattdessen kassierten wir in der letzten Minute eine Flanke, die unser Torwart erst fängt, dann aber mit dem Pfosten in Kontakt kommt, den Ball verliert und dieser ins Tor geht – ein Eigentor unseres Torwarts. Ich mache meinem Torwart keinen Vorwurf. Er hat uns in der ersten Halbzeit zwei- bis dreimal gut im Spiel gehalten. So ist der Sport. Es war bitter, und man darf hinterher enttäuscht sein.“

SG-74-Trainer Lars Wolf betonte die Glückskomponente: „Wir gewinnen am Ende durchaus glücklich. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, hätten höher führen können, hatten noch einen Postentreffer und daneben zwei, drei richtig gute Chancen. In der zweiten Halbzeit war Döhren die bessere Mannschaft, hatte zwei hundertprozentige Chancen, die sie nicht genutzt haben. Das Tor in der Nachspielzeit war einfach eine Bogenlampe: Der Torwart stolpert gegen den langen Pfosten, der Ball geht ins eigene Tor. Aufgrund der ersten Halbzeit ist der Sieg nicht ganz unverdient, aufgrund der zweiten Halbzeit aber auch etwas glücklich. Das gehört zum Fußball dazu. Aus Döhrener Sicht natürlich bitter. Einen Punkt hätten sie mindestens verdient gehabt. Vielleicht wäre ein Unentschieden gerechter gewesen, aber wir nehmen den Sieg so mit.“

Mit der Niederlage bleibt Döhren auf Rang fünf mit 38 Punkten, während SG 74 Hannover auf Platz zwei mit 47 Punkten bleibt.

SpVgg Niedersachsen Döhren – SG 74 Hannover 1:2

SpVgg Niedersachsen Döhren: Marco Schubring, Lasse Dettmer, Jörn Hofmeister, Lennart Güthoff, Philip Wagner (83. Nico Schlehuber), Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva (46. Anthony Bleteh Doe), Tim Prietzel (89. Dodzi Julio Kotchi), Christopher Wollny, Louis Bennett Liebold (70. Till Fassauer), Illia Povalii, Florian Koch (38. Damian Desmon Post) - Trainer: Patrick Heldt

SG 74 Hannover: Niklas Trapphagen, Moritz Hinkelmann, Ruben Calderon Mateos, Melvin Bresso, Clemens Stamm, Adriano Tarakaj, Tobias Leonard Kurz (58. Mio Bela Teubner), Finn Hartmann, Nils-Simon Riebesell (86. Lasse Dierkes), Jannik Wolters (77. Brian Bresso), Marvin Toleikis (90. Hendrik Vahlbruch) - Trainer: Lars Wolf - Trainer: Oliver Rothenburger

Schiedsrichter: Manuel Enrico Niemeyer-Pop

Tore: 0:1 Jannik Wolters (40.), 1:1 Philip Wagner (56.), 1:2 Marco Schubring (90.+2 Eigentor)