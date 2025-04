Bittere Heimniederlage für die SG Wasser/Kollmarsreute

Am Osterwochenende empfing die SG Wasser/Kollmarsreuteden direkten Konkurrenten SF Elzach/Yach 2. Mit einem Sieg hätte die SG sich weiterhin Luft im Abstiegskampf verschaffen können.

Personell trat die SG etwas gebeutelt an, Steigert, Seiboth, Althauser, Purosov, Tsaxarra und Stammler fehlten verletzt oder im Urlaub weilend.



Die SG spielte von Beginn an sehr mutig nach vorne und konnte in den ersten 15 Minuten schon einige gut vorgetragene Angriffe verzeichnen. In der 15. Minute hätte die SG dann in Führung gehen können. Nach Zuspiel von Adetoro, war Bürkin im Strafraum nur noch durch ein Foul zu stoppen und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Gutjahr trat an und scheiterte mit seinem Strafstoß an Keeper Holzer. Unbeeindruckt von der vergebenen Chance zur Führung spielte die SG weiter munter nach vorne. Winnewisser, Bürkinund Gordijenko hatten alle besten Möglichkeiten die SG in Führung zu bringen, jedoch fand der Ball nicht den Weg ins Tor. In der 30. Minute wurde die Heimelf dann kalt erwischt. Mit dem ersten Torschuss gingen die Gäste aus dem Elztal in Führung. Eine Freistoßflanke köpfte Erik Schweizer zum umjubelten Führungstreffer für die Gäste in die Maschen. Anschließend kam es noch dicker für die SG. Kurz vor der Halbzeit musste Torhüter Ziser den Platz verlassen, nachdem er sich bei einem langen Ball verschätzte und den Elzach Stürmer vor dem Strafraum zu Fall brachte. Mit der Einwechslung von Ersatzkeeper Lehmann war dann Halbzeit.



In der zweiten Halbzeit machte die SG weiterhin das Spiel. Das man ein Mann weniger auf dem Feld hatte bemerkte keiner auf dem Sportplatz an der Elz. Leider schaffte man es nicht den Ausgleich zu erzielen und die Uhr tickte gegen die Jungs von Gjun Haxhija. Elzach war mit langen Bällen bemüht für Entlastung zu Sorgen, jedoch stand die 3er Kette um Franz, Geisert und Celik sehr gut. Kurz vor Schluss hatte dann der eingewechselte K. Wehrle bei seinem Debüt für die erste Mannschaft noch die Große Chance zum Ausgleich. Sein Schuss aus elf Meter rauschte aber über den Querbalken.