Bittere Heimniederlage für den SVTG Hildesheim

Der SVTG Hildesheim zeigt Moral und kämpft sich zweimal zurück ins Spiel – doch am Ende reicht es nicht. Gegen den VfL Borsum setzt es eine knappe 2:3-Heimniederlage.
Hildesheim muss Zuhause einen Rückschlag hinnehmen. In einer intensiven Partie unterlag die Mannschaft dem VfL Borsum mit 2:3 und verpasste es trotz großer Moral, sich zumindest mit einem Punkt zu belohnen.
Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 17. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Özcan Duygu den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Doch die Freude währte nur kurz – auch Borsum bekam wenig später einen Strafstoß zugesprochen und stellte den alten Abstand wieder her.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es erneut Duygu, der Verantwortung übernahm und mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 2:2 ausglich. Hildesheim war damit zurück im Spiel und durfte zur Pause wieder hoffen.
Im zweiten Durchgang setzte Borsum jedoch den nächsten Nadelstich. In der 54. Minute nutzten die Gäste einen Freistoß zur erneuten Führung – ein Treffer, der sich letztlich als entscheidend erweisen sollte.
In der Schlussphase erhöhte Hildesheim den Druck spürbar und warf alles nach vorne. Der Ausgleich lag in der Luft, doch trotz aller Bemühungen wollte der Ball kein drittes Mal ins Netz. So blieb es bei der knappen Niederlage, aus der der SVTG Hildesheim nun die richtigen Lehren ziehen muss.
SV Türk Gücü Hildesheim – VfL Borsum 2:3
SV Türk Gücü Hildesheim: Luca Erik Marta Ablanedo, Valentin Haliti, Valdrin Berisha, Issa Ismail (15. Mohammed Malik Aref), Furkan Kital, Özcan Duygu (63. Hysen Mamusha), Hoshyar Taha Bash (79. Ugur Tavli), Ahmed Ali Darweesh Hamo, Mustafa-Berkay Güneri, Ersan Kovan (56. Atilla Ceylan), Lian Umuhire Mugaragu (71. Emir-Arif Kital) - Trainer: Enes Ujkanovic
VfL Borsum: Matti Glaser, Leon Rohrmann, Robin Grützner, Marvin Schwarzwälder, Marlon Goldbach (53. Timo Magerkurth), Hendrik Kühn, Leon Heesmann, Jonathan Zimmer, Luca-Matthias Rohrmann (90. Bennet Jansen), Burhan Yener (87. Max-Rudi Manusch), Sipan Fami Ali (74. Tobias Feldmann) - Trainer: Dustin-Andre Markgraf
Schiedsrichter: Luca-Alexander Körner
Tore: 0:1 Ahmed Ali Darweesh Hamo (17. Eigentor), 1:1 Özcan Duygu (23.), 1:2 Leon Heesmann (30.), 2:2 Özcan Duygu (45.), 2:3 Hendrik Kühn (54.)