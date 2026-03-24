Bittere Heimniederlage für den SVTG Hildesheim SVTG Hildesheim unterliegt dem VfL Borsum trotz Duygu-Doppelpack von Redaktion · Heute, 11:39 Uhr · 0 Leser

Der SVTG Hildesheim zeigt Moral und kämpft sich zweimal zurück ins Spiel – doch am Ende reicht es nicht. Gegen den VfL Borsum setzt es eine knappe 2:3-Heimniederlage.

Hildesheim muss Zuhause einen Rückschlag hinnehmen. In einer intensiven Partie unterlag die Mannschaft dem VfL Borsum mit 2:3 und verpasste es trotz großer Moral, sich zumindest mit einem Punkt zu belohnen. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 17. Minute in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Özcan Duygu den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Doch die Freude währte nur kurz – auch Borsum bekam wenig später einen Strafstoß zugesprochen und stellte den alten Abstand wieder her.