Bittere Heimniederlage

Am 15. Spieltag der Saison empfing die Fortuna Ballendorf zuhause den SV Thalfingen. Pünklich um 14:30 wurde das Spiel vom Schiedsrichter angepfiffen, die Gastmanschafft stößt an. Die Witterungsbedingungen sind nicht gut, es hat null Grad und die Sonne steht sehr tief, der Platz ist hart und gefroren. Direkt nach ein Minute gehen die Gäste infolge eines weiten Einwurfs in den Strafraum durch einen abgefälschten Schuss in Führung. Keiner weiß, wie der hinten rein fliegt, ein regelrechtes Kacktor. Möglicherweise war es nach einem Tor auch noch nie so leise auf einem Sportplatz. In den nächsten Minuten versucht die Fortuna Ruhe reinzubringen, hat die meiste Zeit den Ballbesitz. In der 9. Minute kommen die Jungs in den schwarzen Trikots zu einem ersten Abschluss, Nikolai Tappert köpft nach einem Freistoß vorbei. Die Fortuna hat immer noch die meiste Zeit den Ball, kann sich jedoch bis auf ein paar Eckbälle, die nicht weiter gefährlich werden, keine klaren Chancen erspielen. Thalfingen versucht gelegentlich zu kontern, verliert jedoch meist den Ball schnell wieder. In der 20 Minute kommen die Gäste über unsere rechte Abwehrseite gefährlich vors Tor, Jan-David Schäch pariert jedoch sehr gut. Auch bis zur 30. Minute hat sich an den Spielanteilen nichts geändert. Trotzdem gibt es weiterhin wenig klare Aktion nach vorne, auf beiden Seiten, beide Abwehrreihen können die meisten Spielzüge unterbinden. In der 37. Minute sieht Felix Ebert nach einem Foulspiel im Mittelfeld die gelbe Karte. In der 40. Minute dann die erste größere Chance für die Fortuna. Nikolai Tappert schießt einen Freistoß zentral aus 25 Metern gefährlich aufs Tor, der gegnerische Torwart pariert jedoch. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter zur Pause.

Die erste Halbzeit wurde von der Fortuna Ballbesitztechnisch dominiert. Jedoch fehlten die klaren Torchancen, die meisten Abschlüsse landen im Toraus. Thalfingen schaffte es gut dagegenzuhalten und kaum Lücken in der Abwehr zuzulassen. Prägend für das Spiel bisher sind definitiv die bescheidenen Platzverhältnisse. Der Ball verspringt oft und beide Temas haben sichtbar Probleme flüssig zu spielen. Die Anfangsminuten der zweiten Halbzeit gehören den Thalfingern, doch die Fortuna übersteht die Druckphase gut. in der 53. Minute sieht Nr.13 der Thalfinger nach einem harten Foul an Jonas Staudenmayer die gelbe Karte. Der Freistoß bringt eine Chance die jedoch nicht in einem überzeugenden Abschluss endet. Der nächste Aufreger in Spielminute 55: Jonas Staudenmayer setzt sich super über die rechte Seite durch und bringt den Ball zu Noah Metzger, der den Ball zwar ins tor buxiert, jedoch wegen Handspiel bei der Ballannahme vom Schiedsrichter zurück gepfiffen wird. Ballendorf ist jetzt wieder mehr am Drücker, in den zwei Minuten darauf wieder mehrmals vor dem gegnerischen Tor. So langsam nimmt das Spiel an Fahrt auf, die Fortuna taucht in dieser Phase oft vor dem gegnerischen Strafraum auf. Der Schiedsrichter pfeift mehrmals Situationen nicht ab, zum Empören der Ballendorfer Anhänger. In der 65. Minute wechselt das Heimteam doppelt. Nikolai Werner kommt für Noah Metzger rein, Emanuel Holz für Felix Ebert. Die nächste große Chance in der 68. Spielminute, Flo kommt alleine vor dem Thalfinger Keeper zum Abschluss, dieser pariert jedoch sehr stark mit dem Fuß. Das Spiel ist mittlerweile aggressiver und schneller, die kommt Fortuna immer besser rein. In Minute 81 wird Julian Köpf für Nick Häge ausgewechselt. In der 84. kommt Thalfingen wieder vor das Tor, Jan pariert jedoch erneut schön. Mittlerweile sind die Gäste viel am kontern, und bestimmen die letzten Minuten. Die Nachspielzeit von 4 Minuten enthält nochmal eine kuriose Aktion. Jan läuft einen langen Ball ab, schlägt ihn ebenfalls lang nach vorn und wird dabei gefoult. Der Ball kommt an, hätte einen Konter eingeleitet, aber der Schiedsrichter pfeift direkt Foul, was lautstarke Beschwerden der Ballendorfer Anhänger und der Spieler selbst zur Folge hat, Jan und ein Gegner sehen Gelb. Die letze Aktion im Spiel, ein Freistoß in der gegnerischen Hälfte von Jan führt auch zu nix mehr.